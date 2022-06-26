26 Haz 2022 - 13:45- Gündem G: 26 Haz 2022 - 13:46

Yavuz: 20 yılda kadınlarımız nereden nereye geldi

Dilovası’nda Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Yavuz, “Son 20 yılda kadınlarımızın nereden nereye geldiğini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor” dedi
Yavuz: 20 yılda kadınlarımız nereden nereye geldi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özsoy ve kooperatif üyeleri katıldı.

“BURADA ÜRETİME YETİŞEMİYORUZ”

Programın açılışında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bizler belediyecilik olarak sadece altyapı ve üstyapıyla yetinmeyeceğimizi bunun yanında sosyal ve kültürel alanlarla da etkili olmamız gerektiğini düşünerek her alanda destek veriyoruz. Bu desteklerimizle beraber yapmak istediğimiz işlerde projelerimizle beraber bakanlıklarımıza gidiyoruz. Ben tüm bakanlıklarıma ve tüm çalışanlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Burada üretime yetişemiyoruz. Ciddi bir talep var. Şu anda bizim üyelere ihtiyacımız var. İlk etapta 25 kadınımız kooperatif kurulduktan bu yana harıl harıl çalışıyor. Ben inanıyorum ki 1 sene içerisinde bu sayı 200’ün üzerine çıkacak. Buradan da Dilovası’ndaki tüm hanımlara çağrıda bulunuyorum; lütfen gelin, burayı hep beraber kalkındıralım, yaşatalım. Şu anda çok güzel gidiyor. Ben tüm üyelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“20 YILDA KADINLARIMIZ NEREDEN NEREYE GELDİ"

Şayir’den sonra konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Kadınlarımızın kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi, yaygınlaştırarak Dilovası’nın dokumacılıkta, kilimcilikte bir marka olması ve daha da önemlisi geleneksel desenlerimizin, kadim kültürümüzün önemli parçası olan desenlerimizin taşıyıcılığını yapacak olması son derece önemli. Ben de bir kadın yönetici olarak çalışma hayatımda aslında en keyifli anlardan bir tanesini yaşıyorum. Gittiğim illerde mutlaka kadın kooperatiflerini ziyaret ediyorum. Çünkü Türkiye’de kadınlarımızın neler başarabildiğine, üreterek hayatın içerisinde olabildiğini, ailesi için, ülkesi için neler yapabildiğine şahit olmak bir kadın yönetici olarak beni son derece mutlu ediyor ve açıkçası gururlandırıyor. Son 20 yılda kadınlarımızın nereden nereye geldiğini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın biz kadınlara verdiği destek sayesinde bugün ülkemizde kadın profesörlerin oranı yüzde 33’e, kadın öğretmenlerimizin oranı yüzde 60’a, üniversitelerimizde kadın akademik personelimizin sayısı yüzde 45’e, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın okur-yazarlık oranı yüzde 95’e, kadınlarımızın iş gücüne katılma oranını yüzde 33’e, bilgi, iletişim alanında çalışan kadın oranımızı yüzde 21’e yükselttik” ifadelerini kullandı.

26 Haz 2022 - 13:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.344.273 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı mask
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Yavuz: 20 yılda kadınlarımız nereden nereye geldi mask
Yavuz: 20 yılda kadınlarımız nereden nereye geldi
Gölcük Huzurevi’nin adı Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değişti mask
Gölcük Huzurevi’nin adı Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değişti
Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak mask
Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı mask
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmeti Alınacak mask
Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmeti Alınacak
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL