26 Haz 2022 - 13:46- Siyaset G: 26 Haz 2022 - 13:47

Akpınar: Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir

Ülke ve ilçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar,“Vatandaş, istediği siyasi partiye oy verebilir, kırmızıçizgimiz ise terör ve şiddettir” dedi.
Akpınar: Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir mask

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük ilçe Başkanı Şahin Akpınar, düzenlediği basın açıklamasında, ülke ve ilçe gündemine değindi. Akpınar, “Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile dünyada ve Türkiye’de orman yangınları baş gösteriyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınları dolayısıyla büyük acı ve kayıplar yaşadık. Bu sene de ilk büyük yangın diyebileceğimiz Muğla Marmaris ve Dalaman’da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve orman işçileri elindeki imkanlar ile orman yangınlarına müdahale ediyor. Şu anda uçaklar, helikopter ve arasözler ile yangını söndürmek için çabalar devam ediyor” dedi.

“İSTEDİĞİ SİYASİ PARTİYE OY VEREBİLİR”

Açıklamasını sürdüren Akpınar, “Vatandaş, istediği siyasi partiye oy verebilir, fikirlerini dile getirebilir. Herkes siyasi parti kurabilir. Kırmızı çizgimiz ise terör ve şiddettir. Teröre ve şiddete başvurmadan elbette herkes siyasi parti kurabilir. Terör örgütü uzantısı olarak hiç kimse siyasi parti kuramaz. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade edilmez” dedi.

26 Haz 2022 - 13:46 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.344.273 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akpınar: Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir mask
Akpınar: Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir
Aynacı'dan şehit ailesine başsalığı mesajı mask
Aynacı'dan şehit ailesine başsalığı mesajı
CHP Karamürsel delegeleri ağırladı mask
CHP Karamürsel delegeleri ağırladı
Zafer Partisi’nden Türk Metal’a ziyaret mask
Zafer Partisi’nden Türk Metal’a ziyaret
AKP Kocaeli’de 108. Genişletilmiş İl Danışma yarın mask
AKP Kocaeli’de 108. Genişletilmiş İl Danışma yarın
DEVA İzmit’ten Hürriyet’e miting daveti mask
DEVA İzmit’ten Hürriyet’e miting daveti
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL