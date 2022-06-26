Akpınar: Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük ilçe Başkanı Şahin Akpınar, düzenlediği basın açıklamasında, ülke ve ilçe gündemine değindi. Akpınar, “Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile dünyada ve Türkiye’de orman yangınları baş gösteriyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınları dolayısıyla büyük acı ve kayıplar yaşadık. Bu sene de ilk büyük yangın diyebileceğimiz Muğla Marmaris ve Dalaman’da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve orman işçileri elindeki imkanlar ile orman yangınlarına müdahale ediyor. Şu anda uçaklar, helikopter ve arasözler ile yangını söndürmek için çabalar devam ediyor” dedi.

“İSTEDİĞİ SİYASİ PARTİYE OY VEREBİLİR”

Açıklamasını sürdüren Akpınar, “Vatandaş, istediği siyasi partiye oy verebilir, fikirlerini dile getirebilir. Herkes siyasi parti kurabilir. Kırmızı çizgimiz ise terör ve şiddettir. Teröre ve şiddete başvurmadan elbette herkes siyasi parti kurabilir. Terör örgütü uzantısı olarak hiç kimse siyasi parti kuramaz. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade edilmez” dedi.