26 Haz 2022 - 13:46- Siyaset G: 26 Haz 2022 - 13:47

Aynacı'dan şehit ailesine başsalığı mesajı
Aynacı'dan şehit ailesine başsalığı mesajı mask

İYİ PARTİ Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Diyarbakır’da şehit olan Jandarma Kıdemli Çavuş Oğuzhan Orduç’un Gölcük’te yaşayan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Aynacı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hain terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un teyzesinin Halıdere'deki evinde acılı haberi alan ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz, şehidimizin ruhu şad olsun.Milletimizin başı sağ olsun."

26 Haz 2022 - 13:46 - Siyaset

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