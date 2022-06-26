Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Derince ve Körfez ilçelerinden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Derince Kent Meydanı’nda bir uğurlama programı tertip edildi. Kafile Başkanlığını Kadir Kormaz’ın yaptığı hac kafilesi için düzenlenen törene Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İl Müftü Yardımcısı Mikail Özkan, muhtarlar, din görevlileri, hacı adayları ve kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların yakınları yoğun ilgi gösterdi.

AYGÜN VE SÖĞÜT’TEN MESAJ

Kafile Başkanı Kadir Korkmaz’ın açılış konuşması ile başlayan programda Kocaeli Yeni Cuma Camii Baş Müezzini Ali Gülmez Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunurken, İl Müftü Yardımcısı Mikail Özkan da duayı yaptırdı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yaptıkları selamlama konuşmalarında hacı adaylarına, hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Hac ibadeti ile ilgili bilgilendirmelerin de yapıldığı program okunan dualar ve hacı adaylarının aileleriyle vedalaşmasının ardından sona erdi.