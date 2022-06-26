İzmit Barlar Sokağında bulunan bir iş yerinde eşi ile birlikte çalışan Fatih Eskibaş, 15 Haziran günü eşi Kader Eskibaş’ı rahatsız eden bir şahısla tartıştıktan sonra eşi iş yerini terk ederek ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Kader Eskibaş’ın nerede olduğunu bilmeyen ailesi görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesini istiyor. Yaşanan olayı anlatan Fatih Eskibaş’ın babası Aydın Eskibaş, “Benim oğlum ile gelinim arasında herhangi bir sorun yoktur. Yaklaşık 10 gün önce oğlum Fatih Eskibaş, iş yerinde eşi ile birlikte çalışırken, gelinimi rahatsız eden bir kişi tartışıyor. Tartışmanın ardından aralarında kavga çıkıyor. Oğlum ile tartışıp kavga ediyorlar. Bu esnada gelinim ise iş yerinden çantasını alarak çıkıyor ve bir daha geri gelmiyor. O günden bu yana kendisine ulaşamıyoruz. Bizimle de irtibata geçmedi. Kayıp olarak polise müracaatta da bulunduk. Kendisinden haber alamadığımız için can güvenliğinden endişe ediyoruz. Görenlerin ya da bilgisi olanların bize ulaşmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
26 Haz 2022 - 13:48- Gündem Güncelleme: 26 Haz 2022 - 13:51
Kader Eskibaş’tan 10 gündür haber alınamıyor
İzmit Barlar Sokağında bulunan bir iş yerinde eşini rahatsız eden kişi ile tartışan Fatih Eskibaş’ın eşi Kader Eskibaş, tartışmanın ardından iş yerini terk ederek ortadan kayboldu. Yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan Kader Eskibaş’ı görenlerin ailesine haber vermeleri isteniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.