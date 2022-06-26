26 Haz 2022 - 14:55- Gündem G: 26 Haz 2022 - 14:57

1. İzmit Körfezi Deniz Festivali yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "1. İzmit Körfezi Deniz Festivali" gerçekleştirildi.
1. İzmit Körfezi Deniz Festivali yapıldı mask

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin çevresini ileri biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Büyükşehir Belediyesi, körfezi eski günlerine döndürüyor. Gölcük ilçesindeki Yüzbaşılar Sahili'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan aileler, en fazla balığı yakalamak için yarıştı. Alana gelen ailelerin birlikte vakit geçirmesi için etkinlik alanları oluşturuldu. Kendileri için hazırlanan şişme oyun grubu alanında eğlenen çocuklara, macun, pamuk şekeri, dondurma ve yemek ikram edildi.

"Fung İstanbul" grubunun da konser verdiği festivalde, tamamı geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen enstrümanlarla yapılan müzik büyük ilgi gördü. Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü üyelerinin festival öncesi su altından çıkardıkları atıkların sergilendiği festivalde, alana kurulan akvaryumla su altı canlılarının da tanıtımı yapıldı. Sanatçı Zeliha Sunal tarafından tasarlanan ve 3700 atık pet şişe toplanarak hazırlanan balık heykeli de festivalde dikkat çekti. Geri kazanılabilir atıkları kaynağında ayrı toplama bilinci oluşturmak amacıyla "geri dönüşüm potası" kurulan etkinlikte, çocuklar getirdikleri tüm atıkları potadan, geri dönüşüm kutusuna attı.

26 Haz 2022 - 14:55 - Gündem

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