YRP’liler LGBT’yi protesto etti! “Ekonomiden daha mühim bir sorun”

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Gençlik Kolları tarafından LGBT dernekleri protesto edildi. İzmit Fevziye Camii Önünde bir araya gelen Yeniden Refah Partililer, her geçen gün sayısı artan LGBT derneklerini protesto ettiler. Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Akar tarafından yapılan basın açıklamasına İl Başkanı Mehmet Aras, Genel Merkez İl Sorumlusu Yılmaz Turan, İl Yöneticileri ve partililer katıldı.

“SÜSLÜ KAVRAMLARLA SERVİS EDİLEN AHLAKSIZLIK”

İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Akar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bizler de görüyoruz ki; her geçen gün Türkiye’mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnızlaştırma çalışmaları yayılmaktadır. Özellikle son birkaç yılda, belli şer odaklarının düğmeye basmasıyla, hükümetler ve uluslararası organizasyonlardan aldıkları desteklerle; LGBT ve türevleri, zinayı koruyan kanunlar ve nizamlar, cinsiyet eşitliği çalışmaları, kaldırılan İstanbul Sözleşmesi ve halen yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız. Cinsiyet eşitliği, onur ve özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve birtakım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın karşısındayız.

EŞCİNSELLİK ÖZENDİRİLMEKTEDİR

Avrupa uyum yasaları adı altında normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren insanların sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda olduğu ülkemizde, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu derneklerin 1 yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir bir durum değildir. Başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere, televizyon film ve dizileri, dergi ve gazeteler hatta çizgi filmlerde bile eşcinsellik özendirilmektedir.

DEVLET GÜVENCESİNDE

Lüks yaşantılar içerisinde gençlere rol model olarak tanıtılan isimlerin eşcinsellik üzerine yaptığı çağrılara dur denmiyor. Bayan Voleybol Milli Takım oyuncularımızın içerisinde bile bu sapkınlık içerisinde olanlar seçilerek normalleştirilmeye çalışılıyor. Devletin önemli bir kurumu olan SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) cinsiyet geçiş ameliyatlarının protezler dahil devlet güvencesinde olduğunu açıklayarak bu sapkınlıklara meşruiyet kazandırıyorken, aynı SGK; SMA hastası yavrularımızın tedavi masraflarının tamamını karşılamaktan aciz kalıyor. Bu durum bize: Hükümetin, devletin temel amaç ve görevlerini yerine getirme noktasında sağlıklı ve samimi karar almadıklarını gösteriyor.

EKONOMİDEN DAHA MÜHİM BİR SORUN

Son günlerde sosyal mecralarda yaygınlaşan, normalleştirmeye çalışan bir LGBT sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorun ekonomiden çok daha mühim bir sorundur. Toplumları ayakta tutan en önemli unsur sağlam bir aile yapısıdır. Nesli korumak aileyi korumakla ancak mümkündür. Biz, toplumun çekirdeği olan aileyi koruyamazsak, Ülkemizin ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bizler ileride; bunca ahlaksızlık yayılırken ve topluma bu ahlaksızlık dayatılırken siz ne yapıyordunuz? Diye soracak olan evlatlarımıza ve neslimize: “Bizler sessiz kalmadık, görmezden gelmedik, bizlere bırakılan mukaddes emanete sahip çıktık!” diyebilmek için bugün buradayız.

EVLATLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

1000 yıl İslam’a hizmet etmiş aziz milletin evlatları olarak bu güruha ve destekçilerine sesleniyoruz. Millî görüş gençliği olarak bu Aziz milletin evlatlarına sahip çıkacağız. Evlatlarımızı sapkınlığa, ahlaksızlığa, lut kavminin akıbetine esir etmeyeceğiz. Bu Aziz milletin evlatlarının izzet ve şerefi için mücadele edeceğiz. Bu doğrultuda; Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşan; ahlaksızlıklarını gençlere empoze etmeye çalışan LGBT derneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyor, devlet yetkililerimizi bu ahlaksızlığa son vermek için göreve davet ediyoruz.