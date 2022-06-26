Meteoroloji’den Kocaeli uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Yarın (Pazartesi) öğleden itibaren Sakarya çevrelerinde zamanla Kocaeli, İstanbul, Yalova beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya’nın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (51-80kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."