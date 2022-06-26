Meteoroloji’den Kocaeli uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi:
"Yarın (Pazartesi) öğleden itibaren Sakarya çevrelerinde zamanla Kocaeli, İstanbul, Yalova beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya’nın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (51-80kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.