26 Haz 2022 - 21:05- Gündem G: 26 Haz 2022 - 22:00

Meteoroloji’den Kocaeli uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun
Meteoroloji’den Kocaeli uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Yarın (Pazartesi) öğleden itibaren Sakarya çevrelerinde zamanla Kocaeli, İstanbul, Yalova beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya’nın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (51-80kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

26 Haz 2022 - 21:05 - Gündem

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