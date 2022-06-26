26 Haz 2022 - 21:38- Asayiş G: 26 Haz 2022 - 21:39

Düğünde kavga çıktı! 1’i polis 5 yaralı

Kandıra Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde alkollü gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralanırken 2 kişi ve 1 polis memuru kafasına aldığı darbelerle yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Düğünde kavga çıktı! 1’i polis 5 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre Kandıra Akdurak Mahallesinde Roman vatandaşların yaşadığı Akçakayran mevkisindeki bir düğünde alkollü gençler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada tarafların silahlarına sarılmaları üzerine Serkan Çam ve Erkan Aylan bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken arbede esnasında biri polis memuru olmak üzere 3 kişi de başına aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı havaya ateş açarak ayırabilirken yaralılar ambulanslarla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya karışan şüpheliler Eray A., Tolga Ç. ve Mahsun Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

26 Haz 2022 - 21:38 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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