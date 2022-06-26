Alınan bilgiye göre Kandıra Akdurak Mahallesinde Roman vatandaşların yaşadığı Akçakayran mevkisindeki bir düğünde alkollü gençler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada tarafların silahlarına sarılmaları üzerine Serkan Çam ve Erkan Aylan bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken arbede esnasında biri polis memuru olmak üzere 3 kişi de başına aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı havaya ateş açarak ayırabilirken yaralılar ambulanslarla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya karışan şüpheliler Eray A., Tolga Ç. ve Mahsun Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
26 Haz 2022 - 21:38- Asayiş Güncelleme: 26 Haz 2022 - 21:39
Düğünde kavga çıktı! 1’i polis 5 yaralı
Kandıra Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde alkollü gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralanırken 2 kişi ve 1 polis memuru kafasına aldığı darbelerle yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.