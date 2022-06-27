Kocaelispor’dan Mesut Can Tunalı bombası!

Kocaelispor’da gece yarısı operasyonu! Yeşil siyahlılar kadrosuna Belediye Derincespor’un yıldız orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı’yı kattı. Yeşil siyahlı kulüple 2 yıllık anlaşma sağlanırken, Mesut Can Derince ekibinin ikinci resmi transferi oldu.

28 LİG, 2 DE KUPA MAÇINDA OYNADI

Geride bıraktığımız sezon Belediye Derincespor forması giyen ve oynadığı futbolla parmak ısırtan Mesut Can Tunalı, Kocaelispor ile anlaştı. Direkt 2 yıllık anlaşma sonrası yeşil siyahlılar ön protokol imzalattığı Cem Ekinci’den sonra ikinci transferini de gerçekleştirmiş oldu. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan 2001 doğumlu futbolcu bu sezon 28 lig, 2 de kupa olmak üzere 30 maçta forma giydi ve toplam 2077 dakika sahada kaldı.

KEÇİÖRENGÜCÜ VE BOLUSPOR ISRARLA İSTEDİ

Merkez orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, süratli, yüksek mücadele gücü ve bitmeyen enerjisi ile dikkat çeken Mesut Can’ı 1. Lig takımları Keçiörengücü ve Boluspor ısrarla istiyordu. Mesut Can devre arasında Iğdır Futbol Kulübü ile ön anlaşma yapmış ancak Elde edilen bilgilere göre sözleşmesinde yer alan “Iğdır’ın 2. Lig’e çıkması durumunda futbolcunun bu kulübe bağlılığı gerçekleşir” maddesinden hareket edildi ve Iğdır temsilcisi Play-Off’ta elendiği için futbolcu Kocaelispor’a geldi.

YİĞİTALİ’DE DE SORUMLULUK ALMIŞLARDI

Mesut Can’ın Kocaelispor’a kazandırılmasında Belediye Derincespor Kulübü’nün katkısı da dikkat çekti. 2 sezon önce Giresunspor’un istediği Yiğitali Bayrak’ı bonservis bedeli alınmadan Kocaelispor’a gönderen Belediye Derincespor, bir kez daha çok büyük bir sorumluluk aldı ve Mesut Can’ı Süper Lig, ya da 1. Lig takımları yerine, şehrin takımı Kocaelispor’a kazandırarak örnek oldu. Derince ekibi Mervan ve İsa’yı Kocaelispor’dan talep etmiş, Mervan Aksaray’ın yolunu tutmuş, İsa ise 2. Lig’de forma giymek istediği için Vanspor’u tercih etmişti.