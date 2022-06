Naci Girginsoy Öykü Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu

Kent tarihine iz bırakan değerlere sahip çıkan İzmit Belediyesi, 26 Haziran 1982 yılında hayatını kaybeden merhum gazeteci, yazar Naci Girginsoy’un anısına Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle öykü yarışması düzenledi. Yoğun katılım ve talebin olduğu yarışmada dereceye giren isimler seçici kurulu oluşturan Şair ve Yazar Fatma Türk Kuşkaya, Şair ve Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, Şair ve Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aliye, Yazar Öner Yağcı, Yazar Prof. Dr. Emin Sami Arısoy ve Gazeteci, Şair ve Yazar Ruhan Odabaş tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlendi.

YOĞUN KATILIM

Naci Girginsoy Öykü Yarışması Ödül Töreni Kent Kurulan İzmit Kitap Günleri’nin düzenlendiği çadırda yapıldı. Ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra merhum Naci Girginsoy’un kızı Sunay Girgin, Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akın, Şair Yazar Metin Celal, Şair ve Yazar Fatma Türk Kuşkaya, Gazeteci yazar Ruhan Odabaş, Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

DERECEYE GİRENLER

İlimizin yanı sıra şehir dışından da birçok başvurunun yapıldığı Naci Girginsoy Öykü Yarışması’nda jürinin değerlendirmeleri sonrası ‘Çoban Yusuf’ isimli öyküsü ile Tuncay Bilecen birinci oldu. ‘Raşit’in Ayakkabıları’ isimli öyküsü ile Aysel Korkmaz ikinci olurken, ‘Türkan Şoray Kirpiği’ isimli öyküsü ile Hakan Cucunel ve ‘Rüzgarını Bekleyen Yaprak’ isimli öyküsü ile Hakan Karcı üçüncülüğü paylaştı.

“ÜSTATLARI ANIYORUZ”

Ödül töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz bu kentte sanata, edebiyata, her koşulda her şartta, her daim destek vermeye gayret ediyoruz. Bir toplumun olmazsa olmazıdır edebiyat ve sanat diyoruz. Bizde İzmit’in bu sanat damarlarını daha fazla açmaya, daha çok bunu işlemeye ve bunu yaparken de kentlilik bilincini de daha kuvvetlendirmek ve dayanışma gücünü en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu kentte iz bırakmış önemli üstatlarımızı anmaya gayret ediyoruz.

ŞİİR VE EDEBİYAT EVİ’Nİ AÇTIK

Bizden sonraki gelecek kuşakların bu değerleri öğrenmeye hakkı var. Bu değerli isimlerin hatıralarını iletmemiz çok önemli. İşte o yüzden daha göreve gelir gelmez İzmit Unutmaz başlığını koymuştuk. İzmit önce kendi insanına, değerlerine sahip çıkmalı ki dayanışma gücü ve kentlilik bilinci daha üst seviyede olsun. Kentin değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ruşen Hakkı anısına açtığımız Şiir ve Edebiyat Evi’miz bu kentin tüm şair ve yazarlarının kullanabileceği kıymetli bir çalışmaydı.

“NACİ GİRGİNSOY KIYMETLİMİZ”

Orada hem Ruşen Hakkı hem Şakir Balkı hem Fahri Seyrek ve Naci Girginsoy’un eşyalarını sergiliyoruz. Orayı daha aktif kullanmaya gayret ediyoruz. Edebiyata verdiğimiz önemi göstererek geçtiğimiz yıl şiir Çınarımız Ruşen Hakkı anısına düzenlediğimiz şiir yarışmasında da tüm Türkiye’den birçok başvuru almıştık. Bu yıl ise kıymetlimiz Naci Girginsoy adına öykü yarışması düzenledik. 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde duyurusunu yapmıştık. Bu duyurudan sonra da kalemi kuvvetli birçok edebiyatsever başvuru yaptı ve çok kıymetli jüri üyelerimiz öyküleri değerlendirmeye aldılar.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çok titiz bir çalışma sonunda bugün ödül törenimizi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı birlikte düzenlediğimiz Aydili Sanat Derneğimize, kıymetli jüri üyelerimize, her fırsatta bizi kırmayıp yanımızda olan Naci Girginsoy’un kızı çok kıymetli Sunay Girgin hanımefendiye ve yarışmaya katılan tüm edebiyatseverlere gönülden teşekkürü borç bilirim. Kazananları tebrik ediyorum. Bu kıymetli yarışmalarımız devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“KENT KÜLTÜRÜNE KATKILARI ÇOK”

Programda konuşan Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akın, “Ben Naci abiyle birlikte SEKA’da yıllarca beraber çalıştım. Biz Naci abiden çok şey öğrendik. Naci abimin ölüm haberini aldığımda çok kötü olduk. Naci abimizin kent kültürüne katkıları çok fazlaydı. O kadar fazlaydı ki onu bugün hep birlikte anıyoruz. Kızı da onun yapmış olduklarını ülkemize ve kentimize taşımaya çalışıyor. Naci Girginsoy’u saygı ve özlemle anıyorum. Jüri üyelerimiz değerlendirmede adeta kılı kırk yardı. O kadar titiz çalışıldı. Adil bir ödüllendirme oldu” dedi.

“ÇOK TİTİZ ÇALIŞTIK”

Şair ve Yazar Fatma Türk Kuşkaya etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “106 öyküden seçmeler yaptık. Yazım kurallarına ve her şeye dikkat ettik. Öğretmen titizliğiyle çalıştık. O kadar güzel iş ortaya çıkarmışız ki hepimizin birincisi aynı kişi olmuş, ikincisi birbirine yakın kişiler olmuş. Ben gerçekten böyle bir şey ne gördüm, ne duydum. Çok mutlu ve huzurluyuz. Kazanan yarışmacılarımızı yürekten kutluyorum. Genelde çok güzel öyküler geldi. 17 kişinin öyküsü kitaplaşacak. İzmit’e çok değerli bir eser kazandırılacak. Kentimizin değeri Naci Girginsoy’u rahmetle anıyorum.”

“ADİL BİR ÖDÜLLENDİRME OLDU”

Türkiye PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan yaptığı konuşmada, “Gazeteci, öykücü ağabeyimizin 40. Ölüm yıldönümü. Ne yaptıysanız geçmişte, yaşayabilirsiniz ya da birileri sizi yaşatabilir ama siz yazdıklarınızla kalıyorsanız bu daha kutsaldır. Benim heyecanım bu. 40 yıl hiç az bir zaman değil. Yazdığınız her şey kıymetlidir. Kıymetli olanı kayda geçirirken birileri sizi görüyor ve sizi takdir ediyorsa, böyle bir organizasyon düzenliyorsa emek verenlere teşekkür etmemiz lazım. Değerlendirmede çok dikkatli davrandık. Çok adil bir ödüllendirme oldu. Yarışmaya katılan herkesi kutluyorum” dedi.

“VEFASI OLANIN GELECEK KAYGISI OLMAZ”

Gazeteci yazar Ruhan Odabaş ise konuşmasında, “Bugün günlerden Pazar. Bugün ölümünün 40. Yılı için bir araya geldiğimiz ve anısına öykü yarışması düzenlenen Naci Girginsoy’un ilk öyküsünün adı da ‘Günlerden Pazar’dır. Onun üstüne ne öyküler yazmış, roman yazmış, denemeler yazmış. İsterdim ki bugün bu konuşmayı benim yerime Ruşen Hakkı yapsın. Çünkü o onun can dostuydu, çok yakınlardı. Keşke ikisini yıllarca bir arada görme şansımız olsaydı. Vefa duygusu olanın gelecek kaygısı olmaz. Öyleyse vefa duygusu için Fatma hanımı ve İzmit Belediyesini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“KONUŞACAK ÇOK ŞEYİMİZ VARDI”

Naci Girginsoy’un kızı Sunay Girgin şu ifadeleri kullandı, “ Babam ‘Sakın ağlama laylay lom deyip’, yanağımdan bir makas alarak evden çıkalı ve geri dönmeyeli tam 40 yıl oldu. Daha konuşacak çok şeyimiz vardı. Babam doğayı, insanı çok seven doğru bildiği yoldan şaşmayan ve bunu yaparken de bunu kırmadan dökmeden yapan biriydi. Her zaman nazik bir insandı. Evin için de öyle bir babaydı. Birlikte uzun yürüyüşler yapardık, sorduğum her soruya çok detaylı yanıtlar verirdi. Babamı hep kitaplarıyla birlikte anımsıyorum.

“NİCE NACİ GİRGİNSOYLARA”

Radyoda klasik müzik dinler ve kitap okurdu. Bütün hayatı okumak ve yazmaktı. Kitap Fuarları projesinin TÜYAP’ta bana verilmesine babamın vesile olduğunu düşünüyorum. Kitap Fuarlarında her zaman başka Naci Girginsoylar olduğunu düşündüm. Her kitap fuarında biraz babamı gördüm. Bu yarışmayı organize eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, Aydili Sanat Derneğine, tüm katılımlara teşekkür ederim. Nice Naci Girginsoylara”

“SÜREKLİ ÜRETMİŞ BİR YAZAR”

Şair Yazar Metin Celal ise törendeki konuşmada, “Bir kentin yazarına sahip çıkması çok görülen bir şey değil. Değerli başkanın nezdinde İzmit Belediyesine ve Aydili Sanat Derneğine teşekkür ediyorum. Aradan 40 yıl geçmiş. 40 yıl kısa bir süre değil, insan ömrünün yarısından fazlası. Bu kadar uzun bir süre sonra hala Naci Girginsoy adı anılıyorsa bu çok hoş bir şeydir. Naci Girginsoy sırf İzmit’in yazarı değildi, aynı zamanda Türkiye’nin yazarıydı. Benim lise çağımda Varlık Dergisi’nde gördüğümde ismi aklımda kalan önemli yazarlardan biridir Naci Girginsoy. 1982’de vefat edene kadar sürekli üretmiş ve önemli eserler vermiş bir yazar. Eserlerinde hep şehrini anmış bir yazar” ifadelerini kullandı.