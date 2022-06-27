Büyükakın: 2023’ün kazanını yine Cumhurbaşkanımız olacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında teşkilat üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toplantı öncesi teşkilat üyeleriyle fotoğraf çektiren ve sohbet eden Başkan Büyükakın, Danışma Meclisine yoğun katılımla yapılmasının ardından bir değerlendirme yaptı. “Davamızın kıymetli temsilcileri olan teşkilatımızla muhabbetimiz ebedi, birliğimiz kuvvetli” diyen Başkan Büyükakın, “Rotamız olan eser ve hizmet siyasetiyle; Kocaeli sevdamızı, hayallerimizi, projelerimizi ve vizyonumuzu kıymetli teşkilatlarımızla gerçekleştiriyoruz. Tabi şehri imar ederken, gönülleri de ihya ediyoruz. Halkımızla kol kola göz göze gönül gönüleyiz” dedi.

“ SOKAK SOKAK, KAPI KAPI, TEVAZUYLA, SAMİMİYETLE VE GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Büyükakın, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz. Teşkilat üyelerimizle birlikte 2023 seçimlerinde milletimizin ve Kocaelili hemşerilerimiz desteğiyle Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkomutan bir kez daha Başkan seçeceğiz. Bunu gerçekleşmesi içinde o günün akşamına kadar, sandıklar kapanıp oylar sayılana ve sonuçlar açıklanana kadar tüm teşkilatlarımızla birlikte, el ele gönül gönüle, gece gündüz demeden, sokak sokak, kapı kapı, tevazuyla, samimiyyetle ve gayretle çalışacağız.”

“HİZMET AŞKIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“AK Parti hizmet ve eser siyasetinin merkezidir” diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Bunu milletimiz biliyor ve görüyor. Kendisine hizmet edecek yerel ve genelde kadroların AK Parti olduğunu da biliyor. Biz bu hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, sporculardan engellilere, çalışanlardan emeklilere, işçilerden esnaflara, çevreden kültüre, sanata, tarihten geleceğe kadar yüzlerce başlıkta sayısız projeler üretiyoruz. Tabi bunu milletimizden aldığımız destek başta olmak üzere teşkilatlarımızla üretiyoruz. Allah’ın izniyle üretmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“İŞ YAPIYORUZ, ESER ÜRETİYORUZ, GÖNÜLLERİ İHYA EDİYORUZ”

Sayın Cumhurbaşkanımızın, “Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. Aslolan gönüllere girmektir.” diyerek, hizmet ve eser siyasetimize yeni bir rota yeni, yeni bir hedef belirlemişti vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “İşte bizlerde bu hedef doğrultusunda Kocaelili hemşerilerimizle diz dize göz gözeyiz. Bizler önümüze bakıyoruz. Kim ne demiş ne açıklama yapmış bunlarla ilgilenecek zamanımız yok. Biz milletimizin duasına talip olduk ve şehrin emanetini aldık. İş yapıyoruz. Boşa geçirecek ne vaktimiz var ne de böyle bir lüksümüz var. İş yapıyoruz, eser üretiyoruz, gönülleri ihya ediyoruz ve teşkilatlarımızla birlikte dua alıyoruz. Tabi bugün açıkladığımız yüzlerce eseri teşkilatlarımızla birlikte yaptık” dedi.

“BİZ BİLİYORUZ Kİ ZAFER İNANANLARINDIR”

“Teşkilatlarımızla sokaklarda, caddelerde, mahallelerde davamızı ve hizmetlerimizi anlatmaya kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz” diyerek değerlendirmelerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “İnanıyoruz ve zerre şüphemiz yok, 2023’ün kazanını yine Cumhurbaşkanımız olacak. Biz biliyoruz ki zafer inananlarındır. Biz de buna yürekten inanıyoruz. Tüm teşkilatlarımızla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.