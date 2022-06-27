İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş: Cedit’i siyasi çıkarlarınıza alet etmeyin!

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinden siyaset yapanlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kardaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Gerçekten siz sıkılmadınız mı? Her açıklamanızın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le ilgili olmasından. Sabah uyandığınızda “Acaba bugün Fatma Hanım’a nasıl sataşırım demekten yorulmadınız mı?
BİR İSMİ BU KADAR ZİKRETMEZSİNİZ!
İl Başkanınız çıkar Fatma Hanım, ilçe başkanınız çıkar Fatma Hanım. Daha ne görev yaptığını bile bilmediğimiz sözde bürokratlarınız çıkar, Fatma Hanım. Bir ismi ezberlemeye çalışsanız bile, o ismi bu kadar zikretmezsiniz. Alt yapı yatırımlarından bahsedersiniz; yok efendim şu kadar milyonu alt yapıya gömdük dersiniz, gömdüğünüz yerleri su basar.
SİZ DEĞİL MİYDİNİZ BEYLİK LAFLAR EDEN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iki yıl önce devrettiğinizi unuttuğunuz GOSB-Gebze- Darıca Metro Hattı’ndan hala daha kendi projeniz gibi bahsederken bir nebze olsun utanmazsınız. Şehircilik Bakanlığı’na devrettiğiniz Cedit’le ilgili ettiğiniz her bir kelamınızla; insanları kandırır, halen daha siyasi çıkar umarsınız. Oysa siz değil miydiniz; Fatma Hanım ile birlikte ilgili Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile olan görüşmede “Siyaset yapmayacağız ve Cedit halkını siyasete malzeme etmeyeceğiz” diye beylik laflar atan.
SÖYLEYECEK SÖZÜNÜZ BİTTİ
Şimdi ne oldu da Cedit’i ve Cedit’liyi siyasi malzeme olarak kullanmaya başladınız. Söyleyecek sözünüz bitti, yapılacak icraatınız kalmadı mı beyefendiler? Şehircilik Bakanı Cedit’te “Burası bitecek, etap etap devam edeceğiz.” dediğinde “Burayla ilgili bir çalışmamız henüz yok. Bunu yaymasınlar Sayın Bakanım. Bu konuda taahhüttünüz olmasın” diyerek eteklerinizin tutuşmasını istemiyorsanız, bir an önce Cedit’i siyasi çıkarlarınıza alet etmeyi bırakın.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.