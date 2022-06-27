27 Haz 2022 - 11:01- Gündem G: 27 Haz 2022 - 11:03

Karamürsel'de 777 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Karamürsel'de 777 m² arsa mahkemeden satılık
Karamürsel'de 777 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 701 Ada, 4 Parsel, HACIMEHMET Mahalle/Köy, Kandilliselvi Mevkii, tapuda arsa vasfındadır, Karamürsel belediyesinin 1/1000 ölçekli nazım imar planında konut alanı içerisinde kalmaktadır, ayrık nizam (A-2) iki kat, TAKS: 0,25 KAKS: 0,50 Adresi : Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Hacımehmet Mahallesi, 701 Ada 4 Parsel Sayılı TaşınmazKaramürsel / KOCAELİ Yüzölçümü : 777,17 m2 İmar Durumu : Tapuda arsa vasfındadır, Karamürsel belediyesinin 1/1000 ölçekli nazım imar planında konut alanı içerisinde kalmaktadır, ayrık nizam (A-2) iki kat, TAKS: 0,25 KAKS: 0,50

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27 Haz 2022 - 11:01 - Gündem

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