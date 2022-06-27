Körfez'de 4+1 126 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 953 Ada, 34 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, tilkini Mevkii, 2. kat +çatı piyesi 4 nolu bağımsız bölüm.Dubleks mesken niteliğinde. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Tuğrul Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır.

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