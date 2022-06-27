BTP Kocaeli'nin üye standı ilgi gördü

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli il teşkilatının yürüyüş yolunda açtığı üye standına ilgi yoğun oldu. BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can, gündemle ilgili değerlendirmelerine şu ifadelere yer verdi, "hükümetin sanki yeni çözümmüş gibi sunduğu bütün modeller de ülkeleri ve milletleri borç batağına sürükleyen, bildiğiniz kapitalist politikalar… Türkiye olarak bizler, zaten bu politikaların sonucunda bu zifiri karanlığın içine düşmedik mi? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz" dedi. Bildiğiniz gibi, bazı mağazalar önce 100 TL zam yapıp sonra 30 TL indirim yapıyor, sonra da buna "büyük kampanya" diyor. Bizimkilerin hali de böyle çözüm olarak tek çıkış noktamız Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'dir. Bu eşsiz modeli ülkemizde uygulayacak tek siyasi hareket Bağımsız Türkiye Partisi ve tek lider Hüseyin Baş'tır. Acilen fırsat vermeliyiz, baş tacı etmeliyiz.dedi.BTP Kocaeli olarak tüm vatandaşlarımızdan ricamız tüm ilçe teşkilatlarımıza gidip üye olmalarıdır."