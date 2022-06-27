"Tüm yurtta olduğu gibi İzmit’te de destan yazdılar"

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Günü’nün 101.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Hürriyet, “Bağımsızlığını her şeyden üstün tutan Türk Milleti gibi İzmitliler de 101 yıl önce Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini dünyaya gösterdi. 28 Haziran 1921’de tüm yurtta olduğu gibi, bu kentte de vatanseverler üzerine düşeni yaptı ve cumhuriyetimizin kurucusu ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde İzmit’te destan yazdı.

KURTULUŞ RUHU

Esareti hiçbir koşulda kabul etmeyen milletimizin, İzmit’i işgal kuvvetlerinden temizlediği ve topraklarımıza bayrağımızı diktiği günün yıldönümünde, güzel İzmit’imizin kurtuluş günündeyiz. Yine son derece gururluyuz ve bu gurur hepimizin. Atatürk devrimlerinin ışığında, hiç durmadan çalışarak ilerlemenin, bağımsızlığımızı korumak için yegane unsur olduğunu bir kez daha hatırladığımız günlerde İzmit Belediyesi olarak, kurtuluş coşkusunu birbirinden özel isimler ve etkinliklerle İzmit Kent Meydanı’nda halkımızla birlikte yaşayacağız.

ÇOK GURURLUYUZ

İşgal altındaki bu toprakları yeniden vatan yaparak milletimizin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kara Fatma’yı, Yahya Kaptan’ı, Tercüman Ahmet’i, İpsiz Recep’i, Gebeşoğlu Mehmet’i, Hamidiyeli Zobuoğlu Hasan’ı, Hacı Emrullah Küçük’ü ve bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Onlarla ne kadar iftihar etsek azdır. Halkımızı 28 Haziran coşkusunu ve bu toprakların ferdi olmanın gururunu paylaşmaya davet ediyor, Kurtuluş Günü’nü kutluyorum.”