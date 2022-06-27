E-ticaret, İnternet üzerinden ürün veya hizmet satın alma ve satma sürecidir. Geleneksel perakende kanallarından daha düşük maliyetlerle çok sayıda tüketiciye ulaşma imkânı sağladığı için önemli bir iş modeli haline gelmiştir. E-ticaret, işletmelerin çevrimiçi satışlarla ilişkili riskleri ve ödülleri paylaşarak marjlarını artırma fırsatı sunar.

E-ticaretin yaptığı şey, satıcılar ve alıcıların bağlantı kurmaları ve iş yapmaları için çevrimiçi bir platform sağlamaktır. Bu, alıcıların bir tuğla ve harç dükkânına gitmek zorunda olduğu ve satıcıların yüz yüze işlemlerle ürünleri satmak zorunda olduğu geleneksel alışveriş yöntemlerine kıyasla büyük bir avantajdır.

E-Ticaret Ne İşe Yarar, Neden Kullanılır?

E-ticaret geleneksel alışverişe tercih edilmesinin temel nedenlerinden biri işlemlerin hızıdır. Geleneksel alışveriş yöntemlerinde alışveriş yapanlar, sipariş ettikleri ürünü alabilmek için haftalar hatta aylarca beklemek zorunda kalıyor. Bu arada e-ticaret ile alıcılar sipariş ettikleri ürünü birkaç saat hatta dakikalar içerisinde teslim alabilmektedir. Bu, şu anda çoğu e-ticaret platformu tarafından kullanılan bulut tabanlı teknolojiler sayesinde. E- ticaret dünyasıyla ilgili daha detaylı bilgiler için https://www.omnieticaret.com/ sitesine girebilirsiniz.