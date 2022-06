Şahin: Özel güvenlik görevlileri görevi başında kendilerini güvende hissetmek istiyor

Güvenlik İş Sendikası, 26 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında İzmit Tren Gar’ında buluştu. Güvenlik haftasında pasta kesen özel güvenlik personelleri; Marmara Bölge Başkanı Serkan Tenk’i de ağırladı.

“18 YILDA BÜYÜK BİR İVME KAZANDI”

Güvenlik İş Sendikası Kocaeli İl Başkanı Turgay Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Özel Güvenlik Günü ve haftası kutlu olsun. Kocaeli Güvenlik İş Sendikası olarak Marmara Bölge Başkanımız, kurum şeflerimiz, iş yeri temsilcilerimiz ve kıymetli meslektaşlarımızla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kamu düzeni ve halkımızın güvenliği için 18 yıl önce hayatımıza giren özel güvenlik görevlileri 18 yılda büyük bir ivme kazanmış ve toplumsallaşan bir meslek haline gelmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un kabul edildiği 26 Haziran 2004'ü mesleğimiz için milat kabul ediyoruz, 26 Haziran'ı ‘Özel Güvenlik Günü’ 26-30 Haziran’ı özel güvenlik haftası olarak kutluyoruz

“ONUR DUYUYORUZ”

Özel güvenlik görevlileri 7/24 365 gün gece gündüz, yaz kış demeden devletimizin güvenliği ve vatandaşlarımızın huzuru için 100 bine yakın noktada nöbet tutmaktadır. Güvenlik-İş Sendikası olarak devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde, çalışma hayatının tüm zorluklarına rağmen mücadele eden Özel Güvenlik Görevlilerini temsil etmekten onur duyuyoruz. Kamu güvenliği açısından, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliği içerisinde çalışması ile güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip olmuş, toplumun kendisini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamıştır.

“ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ‘Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi’ kapsamında 81 ilde özel güvenlik görevlilerine eğitimler verilerek bütünleşme sağlanmış, bu kapsamda birçok başarıya genel kolluğumuzla birlikte imza atılmıştır. Ülkemizde kamu güvenliğine KAAN projesi ile en büyük katkıyı özel güvenlikler olarak sağlar hale geldik. Unutulmamalıdır ki toplumsal yaşamın her alanında görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri toplumsal yaşam standardımızı yükselten bir vazife icra etmektedir. Alın teri ve özverisiyle ülkemizin büyümesi adına gece gündüz demeden değer üreten özel güvenlik görevlilerimizin sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir.

“BÜYÜK BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ”

Görevlerini icra ederken şiddete maruz kalan, sözlü saldırıya uğrayan, hatta görevi başında hayatını kaybeden meslektaşlarımız mevcut. Güvenlik-İş sendikası olarak, tüm özel güvenlik mesleği mensuplarının hak ve hukuk mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olacağımızı tekrar yineliyor hatta haykırıyoruz. Sendika olarak mesleğimizin saygınlığını ve özel güvenlik görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için büyük çaba içerisindeyiz. Güvenlik-İş Sendikamızın, İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yaptığı ve tüm özel güvenlik görevlilerinin talebi olan Bakanlığımız tarafından özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartı olan özel güvenlik kimlik iptali konusunda yapılan olumlu kanuni düzenlemeler meclise sevk edildi, bir an önce TBMM’de yasalaşmasını bekliyoruz. Çünkü özel güvenlik görevlileri görevi başında kendilerini güvende hissetmek istiyor.

“TALEPLERİMZİN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ”

Sendika olarak ‘Özel Güvenlik Her Yerde’ sloganıyla özel güvenlik görevlilerinin toplumdaki varlığına dikkati çekiyoruz, üyelerimizin çalışma şartlarını ve gelirlerini iyileştirmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının özel güvenlik iş kanunu ile belirlenmesini gerektiğini ifade ediyoruz. Bu kapsamda yıpranma hakkı, ödüllendirme, şehitlik ve gazilik taleplerimizin de karşılanmasını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Haziran Özel güvenlik günü haftasını kutluyorum her meslektaşımızı ayrı ayrı başarılar diliyorum onlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özel güvenlik her yerde görmezden gelme.“