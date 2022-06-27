İzmit Belediyesi’nin bugünkü kurtuluş etkinlikleri

28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Günü’nün 101.yıldönümü nedeniyle İzmit Belediyesi bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Saat 09.45’te Kültür Tepesi Tören Alanı’nda resmi tören düzenlenecek. Ardından Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliği ziyaret edilecek. Saat 13.30’da Yeni Cuma Camii’nde şehitler adına mevlit okunacak ve vatandaşlara helva ikram edilecek.
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KONSERİ YAPILACAK
Mimdepo Performans Topluluğu, İzmit Kent Meydanı’nda Saat 17.30’da İzmitlilere gösterilerini sergileyecek. İzmit Kurtuluş Korteji saat 18.30’da Kültür Tepesi’nde başlayarak İzmit Kent Meydanı’nda noktalanacak. Kutlama etkinlikleri saat 20.30’de İzmit Belediyesi Kent Orkestras konseri ve ardından da klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici konseri yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.