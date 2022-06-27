İzmit Belediyesi’nin bugünkü kurtuluş etkinlikleri

28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Günü’nün 101.yıldönümü nedeniyle İzmit Belediyesi bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Saat 09.45’te Kültür Tepesi Tören Alanı’nda resmi tören düzenlenecek. Ardından Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliği ziyaret edilecek. Saat 13.30’da Yeni Cuma Camii’nde şehitler adına mevlit okunacak ve vatandaşlara helva ikram edilecek.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KONSERİ YAPILACAK

Mimdepo Performans Topluluğu, İzmit Kent Meydanı’nda Saat 17.30’da İzmitlilere gösterilerini sergileyecek. İzmit Kurtuluş Korteji saat 18.30’da Kültür Tepesi’nde başlayarak İzmit Kent Meydanı’nda noktalanacak. Kutlama etkinlikleri saat 20.30’de İzmit Belediyesi Kent Orkestras konseri ve ardından da klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici konseri yapılacak.