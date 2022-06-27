Tosyalı Holding fuara damga vurdu

Tosyalı Holding, 20-24 Haziran tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli demir- çelik fuarı olan Tube&Wire Fuarı’ nasponsor olurken, toplamda 500 m2’lik 2 stant alanında dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerini ağırladı. Fuar vesilesiyle bir konuşma yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı;
GÜNEŞ VE HİDROJEN
“Japonya’dan Fas’a, İtalya’dan Senegal’e kadar birçok ülkede dünya devi şirketlerin güvenilir iş ortağıyız. Teknolojiye, güneş ve hidrojen başta olmak üzere temiz enerji kaynaklarına ve döngüsel ekonomiye yaptığımız yatırımlarla dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olan global bir şirket olarak bu yolda herkese örnek olmak istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.