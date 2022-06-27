Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşamaya devam ediyor. Hayvan besicilerinin artan maliyetlerinin bu yıl kurbanlık fiyatlarına ciddi oranda yansıdığı gözlendi. Besiciler, bu yıl gelen zamlarla birlikte geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında artış yaşandığını söyledi. Hayvan yetiştiricileri, maliyetlerin kurbanlıklara yansıyacağını ifade ederken, ortalama bir kurban hissesinin 4-5 bin TL civarlarında olacağını belirtildi.

DİYANETİN ZAM ORANI YÜZDE YÜZ

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için bin 800 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı. 2021’de bu fiyatlar sırasıyla bin 125 TL ve 925 TL’ydi yani kurbanlıklar yüzde 100 zamlanmış oldu.

“GEÇEN SENE HİSSE BEDELİ 2 BİN 750 TL’YDİ”

Kurbanlık fiyatlarında yüzde yüzlük bir artış olduğunu ifade eden Vadi Besicilik işletmecisi Cezmi Çiçek, “Kurbanlık fiyatlarında yüzde yüz artış söz konusu. Hisse fiyatları 3 bin 350 TL’den başlıyor yaklaşık 24 kilo et bırakıyor. 4 bin 150 TL olan hisselerimiz var onlar da yaklaşık 32 kilo et bırakıyor. 5 bin 250 liralık hissemiz var onun da kilogram karşılığı 42 kilo. 6 bin 250 liralık hissede ise 50 kilo gibi bir pay düşüyor. Geçen sene 30 kiloluk hisse bedeli 2 bin 750 TL’ydi. Canlı hayvanın kilosu ise 33 TL’ydi” dedi.

“DURGUNLUK VAR”

Açıklamasını sürdüren Çiçek, “Piyasada bir durgunluk söz konusu. Bizim Vadi Besicilik olarak oturmuş mevcut bir kitlemiz var. Kocaeli bu işi en iyi yapan firma olmamız ve insanların bize güvenmesi nedeniyle satışlarımız etkilenmedi. Geçen seneye göre hayvan sayısının az olması ve çoğu yerde hayvan pazarlarının kurulmaması da piyasaya yansıdı” ifadelerini kullandı.

“ZAM ORANI ÇOK DAHA FAZLA”

Gölcük Hamidiye Köyü’nde bulunan Parlar Besi Çiftliği işletmecisi Uzman Dr. Hakan Parlar, “Fiyatlarda 2 kattan fazla artış var. Hisse fiyatları 4 bin 500 TL’den başlıyor. Ortalama 30 kilogram hisse başına pay miktarı düşüyor. Canlı baskül fiyatı ise kilosu 70 TL bandında seyrediyor. Geçen sene 2 bin 250 TL’den başlıyordu. Geçen seneki karkas et fiyatı kurban 42-43 TL’ydi. Şimdi 105 TL’ye çıktı. Bu bazdan baktığınızda zam oranı çok daha fazla” dedi.

“MALİYETİN ALTINA SATIŞ YAPIYORUZ”

Kurban satışlarının devam ettiğini ifade eden Hakan Parlar, “Kurban satışlarımız devam ediyor. Önceki yıllara göre satışlar çok zayıf. Bunun insanların alım gücünün düşmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bizim çiftliğimizin 100 büyükbaş hayvan kapasitesi var. Bunların 50’si kurbanlık vasfı olanlar. Önceki dönemlerde bu zamana kadar satışlarımız biterdi. Tüm kurbanlıklar satılırdı. Şu zamana kadar yarısını satabildik. İnsanlar son güne bırakmış da olabilir. Maliyetine hatta maliyetin altına satış yapıyoruz. Yeni sezon yem fiyatları henüz belirlenmedi. Belirlendikten sonra daha yeni sezon maliyetini gördüğümüzde zararımız daha net olacak” ifadelerini kullandı.

KIZILAY HİSSESİ DİYANETE YAKIN

Diğer yandan Türk Kızılay bu yıl kurban vekaleti fiyatlarının yurtiçi için 2 bin 475 TL, yurtdışı için bin 475 TL olacağını açıkladı. Yurtdışında yaşayanlardan Türkiye için vekâlet vermek isteyenler 175 Dolar veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 Dolar veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay’a verebilecek.İHH’ya vekalet aracılığıyla kurban bağışlamak isteyen bağışçılar, 2022 yılı için 2 bin TL ödeyerek dünyanın istediği ülkesinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.