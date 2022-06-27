Aras: Bayramda birer asgari ücret ikramiye vereceğiz

Yeniden Refah Partisi (YRP)KocaeliTeşkilatı İl Divan Toplantısı’nı önceki gün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Küresel salgından sonra ilk defa il binası dışında yapılan toplantıya partililer katıldı. YRP İl Başkanı Mehmet Aras,il divan toplantılarını dönüşümlü olarak her ay bir ilçede yapacaklarını belirtti.

“KINALI KOÇ VERECEĞİZ”

Divan toplantısından partililere seslenen YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Hükümetin bayramlarda emekliye verdiği ikramiye cep harçlığına dönüşmüştür. Verdikleri paranın bugün hiçbir hükmü yok. Biz iktidara geldiğimizde, Ramazan Bayramı’nda emeklilerimize bin lira değil, birer asgari ücret ikramiye vereceğiz. Bizim iktidarımızda kurban kesecek gücü olmayan vatandaşlarımız, acaba bizi hatırlayan birisi çıkar da mutfağımıza bir parça et girer mi diyerek, yolları gözlemeyecek. Her Kurban Bayramı’nda muhtaç ailelerimize birer kınalı koç vereceğiz. Kurban kesmeye imkanı olmayanın kurbanının Yeniden Refah Partisi iktidarı verecek” dedi.

“TOPLUMUN VİCDANINI SIZLATIYOR”

Program sonrasında partililer, Yürüyüş Yolu’nda bulunan üye stantlarını ziyaret ederek YRP Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasına katıldı.Başkan Aras, Yürüyüş Yolu’nda SMA hastası minikler için açılan stantları da ziyaret etti. SMA hastalarının tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. SMA hastalarının ihtiyaçlarını karşılamayan SGK’nın cinsiyet değiştirme ameliyatı bedellerini karşıladığını belirten Aras,“Bu durum toplumun vicdanını sızlatıyor” ifadelerini kullandı.