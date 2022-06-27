Kurt’tan Mehmet Akif Bekiroğlu için çağrı

Mehmet Akif Bekiroğlu’nun isminin Gölcük’te yaşatılması çağrısında bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Yunus Emre Kurt, “Aziz ülküdaşlarım 16 Haziran 1978 günü hainler tarafından kurşunlanarak şehit edilen Gölcük Ülkü Ocağı eski BaşkanımızMehmet Akif Bekiroğlu’nu rahmet minnet ve saygıyla anıyorum. Buradan net çağrımızı yapıp işlemleri takip etmesi için Gölcük ilçe başkanımızdan da rica ediyorum. Cumhur İttifakı paydaşlarımızla karar alarak şehidimizin isminin uygun bir yere verilmesini sağlayacağız” dedi.

“ÜLKÜCÜLÜK SADECE MHP’DE OLUR”

Açıklamasını sürdüren Kurt, “Kıymetli Gölcüklü hemşehrilerim liderimizin çağrısını bir kez daha tekrarlıyorum,fiziken başka yerde fikren aramızda olan tüm dava arkadaşlarımı Milliyetçi Hareket Partisi’ne davet ediyorum. Yetiştiğiniz yuvayla varlığıyla anlamlı bulduğunuz bu değerlerle yeniden buluşun. Hareketimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in dediği gibi ülkücülük sadece MHP’de olur başka yerde olanlar ülkücü değillerdir” ifadelerini kullandı.