27 Haz 2022 - 16:08- Gündem G: 27 Haz 2022 - 16:09

Arslan :Kentlilik bilinci geliştirilmelidir

28 Haziran İzmit’in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Vatan Partisi İl Başkanı Arslan “Demografik değişim, kültürel çeşitlilik maalesef kentlilik bilincinin tam teşekkülünü henüz sağlamamıştır. Bu da kentin her enlem ve boylamda bilimsel ve çağdaş normlarda gelişiminin önünde bir set olarak durmaktadır. Bu sosyolojik olgu, kentlilik bilincine evrilmelidir” dedi
Arslan :Kentlilik bilinci geliştirilmelidir mask

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, 28 Haziran İzmit'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bizi milletçe yok etmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe mücadeleyi uygun gören bir doktirini takip eden insanlarız.” görev anlayışıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bir avuç fedainin öncülüğünde insanlık tarihine altın harflerle yazdırdığı bu büyük mücadelede önemli bir yer tutar.

“BÜYÜK DESTANIN TARİHSEL KİMLİKLERİDİRLER”

Kocaeli yarımadasında İzmit’imizin ve ülkemizin kurtuluşu için gözünü kırpmadan mücadele eden İbrahim Süreyya Bey, Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma ve canlarını feda eden binlerce isimsiz kahraman bu büyük destanın tarihsel kimlikleridirler.  Bir zamanların yeşili ve mavisiyle ve içinden geçen treniyle ünlenen şiirsel kentimiz Kocaeli; geçmişindeki çarpık sanayileşme, şehirleşme ve rant paylaşımı önceliğiyle günümüzde bir sorunlar yumağına dönüşmüştür.

“TAM TEŞEKKÜLÜNÜ HENÜZ SAĞLAMAMIŞTIR”

Son yıllarda, kente yapılan tüm alt/üst yapı yatırımları ve kente estetik dokunmalar bu gerçeğin yok olduğunu getirmemektedir.  Ayrıca, demografik değişim, kültürel çeşitlilik maalesef kentlilik bilincinin tam teşekkülünü henüz sağlamamıştır. Bu da kentin her enlem ve boylamda bilimsel ve çağdaş normlarda gelişiminin önünde bir set olarak durmaktadır. Bu sosyolojik olgu, kentlilik bilincine evrilmelidir.”

27 Haz 2022 - 16:08 - Gündem

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