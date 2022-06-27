27 Haz 2022 - 16:08- Siyaset G: 27 Haz 2022 - 16:10

Özsoy’dan vatandaşlara davet
Özsoy’dan vatandaşlara davet mask

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, motor kuryecilik hakkında konuşmak için bugün bütün vatandaşları Gönülçelen Kafe’ye davet etti. Özsoy davetinde şu ifadelere yer verdi; “Değerli Emekçi Kardeşlerim, motorlu kuryeciliğin, zor ve tehlikeli bir meslek olduğunun farkındayım. Mevcut ekonomik şartlarda birey kalıp zorlanmanızı değil, birlikte güçlükleri daha kolay aşmanızı tercih ederim. Bu amaçla sizleri dinlemek üzere Gönülçelen Kafe’de kuracağımız kahvaltı soframıza bekliyorum” dedi.

27 Haz 2022 - 16:08 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.325.981 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akbayır: Kocaeli de sessiz devrim yapacağız mask
Akbayır: Kocaeli de sessiz devrim yapacağız
Özsoy’dan vatandaşlara davet mask
Özsoy’dan vatandaşlara davet
Kurt’tan Mehmet Akif Bekiroğlu için çağrı mask
Kurt’tan Mehmet Akif Bekiroğlu için çağrı
BTP Kocaeli'nin üye standı ilgi gördü mask
BTP Kocaeli'nin üye standı ilgi gördü
Akpınar: Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir mask
Akpınar: Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir
Aynacı'dan şehit ailesine başsalığı mesajı mask
Aynacı'dan şehit ailesine başsalığı mesajı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL