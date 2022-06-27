Özsoy’dan vatandaşlara davet

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, motor kuryecilik hakkında konuşmak için bugün bütün vatandaşları Gönülçelen Kafe’ye davet etti. Özsoy davetinde şu ifadelere yer verdi; “Değerli Emekçi Kardeşlerim, motorlu kuryeciliğin, zor ve tehlikeli bir meslek olduğunun farkındayım. Mevcut ekonomik şartlarda birey kalıp zorlanmanızı değil, birlikte güçlükleri daha kolay aşmanızı tercih ederim. Bu amaçla sizleri dinlemek üzere Gönülçelen Kafe’de kuracağımız kahvaltı soframıza bekliyorum” dedi.