Akbayır: Kocaeli de sessiz devrim yapacağız

Barış ve Eşitlik Partisi İl Başkanı Dursun Ali Akbayır, çalışmalarına devam ediyor. İl Başkanı Akbayır, ilçe atamalarının yakın zamanda yapılacağını belirterek, şu an 5 ilçenin hazır olduğu bilgisini verdi. Barış ve Eşitlik Partisi Örgüt Kurulu Başkanı Harun Sifil ve İl Başkanı Dursun Ali Akbayır, ataması yapılan İzmit İlçe Başkanı Hakan Mumsus’u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.Sifil, yeni İlçe Başkanı Hakan Mumsus’u tebrik ederek, rozetini taktı. Sifil ve Akbayır, “Koceali’de sessiz devrim yapacağız” dedi.