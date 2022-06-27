Büyükakın’dan Howon’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2007 yılında kurularak global teşebbüsü canlandırmak için Kocaeli’de otomotiv sektöründe yatırım gerçekleştiren Koreli Howon fabrikasını ziyaret etti. HowonYonetim Kurulu Başkanı JinSeogYang ve Howon Türkiye CEO’su SungKukCho’nun da yer aldığı ziyarette üretim bantlarını ziyaret eden Başkan Büyükakın, işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi. Altı yüze yakın çalışanıyla birçok otomotiv markasının parçalarını üreten Howon fabrikasında çalışanlarla çay içen ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükakın’a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.

ÜLKEMİZİN KALKINMASI…

20 yıl boyunca kalıcı ve sağlam bir şirket oluşturmak için tüm personelleriyle birlikte gayret gösterdiklerini dile getiren Howon Yönetim Kurulu Başkanı JinSeogYang, Başkan Büyükakın’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Üretim bantlarında işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, Türkiye’ye ve Kocaeli’ne yatırım yapan ve istihdam sağlayan Howon firmasının yetkililerine teşekkür etti. “Emekleriyle Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için ter döken hemşerilerimize ayrıca bir şükran borçluyuz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli alın terinin başkentidir. Üreten bir kentiz ve aynı zamanda emekçi kentiyiz. İş dünyamızın tüm dinamikleriyle etkili bir çalışma yöntemiyle hareket ediyoruz. Nitelikli insan kaynağından daha etkin ve varsa sorunları çözüm odaklı bir anlayışla iş dünyamızla birlikte ülkemizin kalkınması için gayret ediyoruz” dedi.

YABANCI SERMAYE

Çalışanlarla çay içen ve kente dair sohbetler eden Başkan Büyükakın, Koreli çalışanların Türkçe konuşmalarını da takdirle karşıladı. “İki ülke arasındaki güzel ilişkiler inanıyorum ki geleceğe daha güçlü bir şekilde kavuşacaktır” diyerek ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Fırsat buldukça üretim yapan yerli ve yabancı sermayeli firmalarımızı ziyaret ediyoruz. Emekçi kardeşlerimle bir araya geliyor, onlarla sohbet ediyoruz. Şehrimize dönük fikirlerini, önerilerini dinliyoruz. Tabi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen büyük güce inanıyoruz. Emekçi hemşerilerimizin beklentilerine dönük kente adım atıyoruz. İyi ki varlar” ifadelerini sarf etti.

KENDİ MARKAMIZ…

Türkiye’nin otomotiv sektöründe ve özellikle üretim noktasında dünyada çok önemli bir yere geldiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bugün ülkemiz artık kendi markasını üretecek noktaya geldi. Bu çok gurur verici bir durumdur. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Emekçi kardeşlerimizle onlar üretim noktasında, iş dünyası üretim, yatırım ve girişimcilik alanında, bizler de yerel hizmetlerde daha iyisi daha güzeli daha ilerisi için çalışıyoruz, çalışacağız ve elbette mücadele edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.