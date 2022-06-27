CHP’li yöneticiden valiye tepki! “Cumhuriyetin valisine ait olan koltuğu işgal etmeyin”

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valiliğinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Koca bir imparatorluk dağıldı küçük bir karaya sıkıştık” dedi. Yavuz konuşmasının devamında, “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da hala bu ülkede devletin ideolojisi İslam’dır. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir” demişti. Vali Yavuz’un sözlerine tepki yağmaya devam ediyor. CHP İl Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Nazım Gençtürk, Aksoy’un sözlerine tepki gösterdi.
“GEÇİŞTİRİLECEK BİR KONU DEĞİL”
Devletin ideolojisi olmaz Sayın Vali diyen Başkan Yardımcısı Gençtürk, “Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ‘Devletin tanımı laiklik olsa da, ideolojisi İslamdır’ demiş. Bu söylem basit bir pot kırma ya da yanlış anlaşılma olarak geçiştirilecek bir konu değil ne yazık ki. Devletin ideolojisi olmaz Sayın Vali, yönetim şekli olur. Türkiye, insan haklarına saygılı, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yönetim şekli ise Cumhuriyet'tir.
“CUMHURİYETİN KOLTUĞUNU İŞGAL ETMEYİN”
İslam bu coğrafyada yaygın bir dini inanç olmakla birlikte, inanç sahibi olan yine devlet tüzel kişiliği değil; devleti oluşturan bireylerdir. "Gayri müslümler azınlıktır" diyerek yüz yıl öncesinin din temelli ayrımına dayanarak vatandaşı sınıflandıracaksanız; "Devletin ideolojisi islamdır" diyerek Siyaset'-i Şer'riye arzunuzu haykıracaksanız, Cumhuriyetin Valisine ait olan koltuğu lütfen işgal etmeyin” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
çenesuyu - koltuğu keMAL a asla bırakmayacağız
Suriyeli - Tek yol seçim .başka yol yok.akeoe ve adamları bu seçimde temizlenecek.
Ş.tepeli - istersen sen o kemal denen liderine söyle türkiye cumhuriyeti 100 senedir böylesine boş tam takır her şeyden yoksun adamı alıp nasıl getirdiniz bari götüründe sizde bu azaptan kurtulun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.