Bilgi Köprüsü'nden açıklama geldi

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilgi Vadisi ünvanlı Üniversiteye Hazırlık Kursumuzda çalışmakta olan bir personelimizin *adli bir vakaya sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi* üzerine personel kurumumuzun ilgili birimlerince davet edilmiş, kendisi ile gerekli görüşmeler yapılmış ve adı geçen personelde *olayı doğrulayarak* istifasını vermiştir. Bu işlemler esnasında personel tarafından herhangi bir şekilde itirazda bulunulmamış ya da tepki gösterir bir eylem içerisinde de olmamıştır. Ancak öğleden sonra söz konusu çalışan elinde benzin bidonuyla tekrardan işyerine gelerek bu kez kurumu yakacağı ifadesi ile fevri ve suç teşkil edecek eylemlerde bulunmuştur. Kurum yetkilileri tarafından derhal kolluk kuvvetlerine haber verilmiş ve şahıs kolluk kuvvetlerince olay yerinden uzaklaştırılmıştır. Bünyesinde 327 çalışanın olduğu kurumlarımızda hiç bir çalışanın suç teşkil edecek eylemler içerisinde bulunması kabul edilemez. Söz konusu kişi hakkında da gerek istifasını gerektiren adli vaka ve gerekse de sonrasında gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle derhal savcılık nezdinde yasal yollara başvurulacaktır."