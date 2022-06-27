ÇYDD Kocaeli Şubesi'nin Deniz Yıldızları suya kavuştu

ÇYDD Kocaeli Şubesinin önemli projelerinden biri olan Deniz Yıldızı Projesinin Mezuniyet töreni 22 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Törende 2021/2022 döneminde Deniz Yıldızı olmaya hak kazanan 12 öğrenci mezun olarak suya kavuştu.

Proje Koordinatörlüğünü Dilara Yaltrak'ın yaptığı proje sorumluluğunu Çevre Yüksek Mühendisi Sait Ağdacı ve Dr. Serap Albay Gümüş'ün üstlendiği bu dönemde öğrenciler 15 eğitim aldı.

Emekli Amiral Türker Ertürk, Prof. Dr. Doğan Kantarcı ve Prof. Dr. Halim Ergül tarafından verilen seminerlere katıldı.

Öğrenciler bu eğitim döneminde ; KOU kampüsünde Engelsiz Eğitim, Otomatik tarla/bahçe sulaması, Atıklardan tıbbi ve aromatik yağ üretimi, Özel (Otistik) çocukların eğitimi/farkındalık yaratma, Öğrencileri gelecek kaygısına sürükleyen, aile/çevre/akran baskısı (kısa film), Hayvansal atıklardan biyodizel/elektrik üretimi, Çocuk, çevre ve doğa (eğitim kitabı şeklinde)

yedi projeyi bitirdi. Sponsor bulunduğunda diğer yıllardaki projeler gibi hayata geçireleceği dile getirildi.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan şube başkanı Meral Dönmez özellikle gençlere yönelik projeler kapsamında yer almak isteyen ve yardımcı olmak isteyen tüm Kocaeli halkını CYDD Kocaeli Şubesi çatısı altında toplanmaya üye olmaya davet etti.