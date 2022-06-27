Kocaeli’nin ‘Yıldızlar’ı daha güçlü parlıyor

Yıldız Entegre, İGSAŞ, Yıldız Demir Çelik gibi Türkiye’de sektörlerinin yıldızı olan şirketleri bünyesinde barındıran Yıldızlar Yatırım Holding, yeni yatırımlarını da yine Kocaeli merkezli yapmayı planlıyor. Holding bünyesinde istihdam edilen 4 bin 500’ü aşkın kişinin önemli bir bölümünü Kocaeli halkının oluşturduğu Yıldızlar Yatırım Holding, tüm iş paydaşlarıyla birlikte Kocaeli’ne değer yaratmayı sürdürüyor.

Tüm şirketlerinin genel merkezlerinin Kocaeli’nde olduğunu ve tüm vergileri Kocaeli’nde ödediklerini belirten Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Biz Yıldızlar Yatırım Holding olarak sanayide küresel bir oyuncu haline geldik. Dünyanın farklı yerlerde tesislerimiz bulunuyor, 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor, ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. Ancak Kocaeli bizim amiral gemimiz olmayı sürdürüyor, sürdürecek de… Biz büyürken memleketimizi de büyüteceğiz” dedi.

Yıldız, “Biz bugüne kadar, en zor zamanlarda da ülkemizin, şehrimizin yanında yer aldık. En iyi bildiğimiz işi yapmaya yani üretmeye devam ettik, tüm ülke ekonomilerinin zorlandığı; büyük grupların yatırımlarını yeniden gözden geçirdiği bu zorlu dönemde dahi durmadan yola devam ettik. Bundan sonraki dönemde de şartlar ne olursa olsun, ülkemizin ekonomik kalkınmasına, milletimizin refahına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

YENİ YATIRIMLARIMIZ ADRESİ YİNE KOCAELİ OLACAK

Kazandığını faaliyet gösterdiği alanlarda yeni yatırımlara dönüştüren Yıldızlar Yatırım Holding’in Kocaeli’ndeki ilk 10 büyük sanayi tesisi içinde iki fabrikası bulunuyor. Türkiye tarımının öncü şirketlerinden İGSAŞ, dünyanın en büyük ahşap endüstrisi şirketlerinden Yıldız Entegre ve çok genç olmasına rağmen ihracat rekorları kıran Yıldız Demir Çelik rekabet gücünü Kocaeli topraklarında alıyor.

Yeni yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle Kocaeli halkı için daha fazla değer üretmeyi planladıklarını söyleyen Yıldız, “Biliyorsunuz bu yıl, üretimine ara vermiş olan Yıldız Sunta’yı bünyemize katarak yeniden kentimizin ekonomisine kazandırdık. Ayrıca hem İGSAŞ hem de Yıldız Demir Çelik’in yeni yatırımları için de Kocaeli’yi seçtik. Öte yandan kentimizin sosyal ve kültürel yapısını güçlendirmek için de çok sayıda sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Çocuklarımızın kaliteli eğitim almasına destek oluyor, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek projelere imza atıyoruz. Ayrıca yerel kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla sağlık, spor, çevre alanında koordinasyon halinde çalışarak daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha çağdaş bir Kocaeli için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” dedi.