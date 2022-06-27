24 il için yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BU AKŞAM BAŞLIYOR
Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda etkili olacağı bildirilirken, sel ve su baskını gibi olaylara karşı uyarı yapıldı.
KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.