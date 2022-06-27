24 il için yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU AKŞAM BAŞLIYOR

Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda etkili olacağı bildirilirken, sel ve su baskını gibi olaylara karşı uyarı yapıldı.

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.