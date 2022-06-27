27 Haz 2022 - 22:28- Gündem G: 27 Haz 2022 - 22:30

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz gün olacağını açıkladı. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını duyurdu.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mask

Cumhurbaşkanı ve  AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

27 Haz 2022 - 22:28 - Gündem

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