Kocaeli’nin plajları yaza hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli halkının ve çevre illerden gelecek olan tatilcilerin plajlardan en güzel şekilde yararlanması için tüm hazırlıkları tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde A.Ş. tarafından işletilen Kandıra’daki Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Bağırganlı ve bu sezon itibariyle hizmete açılan Seyrek Halk Plajı’nda 60, Darıca Bayramoğlu halk ve bayan plajlarında 8, Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı’nda 3’er olmak üzere toplam 74 personelle hizmet vermeye başladı.

ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KİRALAMA ÜCRETLERİ

Dünyanın en güzel plajlarını aratmayan Kocaeli plajlarında şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri de yenilendi. Belde A.Ş. tasarrufunda işletilen halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri adet başına günlük 15 TL olarak belirlendi. Takım olarak (1 şemsiye+2 şezlong) kiralığı günlük 30 TL iken otopark ücreti günlük 15 TL olarak kararlaştırıldı. Tuvalet ücretinden ise 2 TL alınacak.

KERPE AİLE PLAJINDA LOCA

Mavinin her tonunun görüldüğü Kerpe Aile Plajı bu sezon farklı bir konseptle hizmet veremeye başladı. 4 adet özel loca konumlandırılan Kerpe Aile Plajı, tatilcilerin konforu düşünülerek hazırlandı. Kerpe Aile Plajı’nda 1 şemsiye+2 şezlong takım kiralama ücreti günlük 60 TL, loca kiralama ücreti ise günlük 150 TL olarak belirlendi.

CEBECİ VE BAYRAMOĞLU RENGARENK

Yine Kocaeli’nin turistlik yerleri arasında yer alan Kandıra-Cebeci ve Darıca-Bayramoğlu Halk Plajları rengârenk bir görüntüye kavuştu. Plaj şemsiyelerinin bakım ve onarımı yapılarak çeşitli renklere boyandığı Kandıra-Cebeci ve Darıca- Bayramoğlu Halk Plajları tüm tatilcileri yeni görüntüsüyle ağırlamaya hazır.

ÇADIR VE KARAVAN KAMP ALANLARI

Tatilin ve sahillerin bir diğer olmazsa olmazı olan çadır ve kamp alanlarının da bulunduğu Kocaeli plajlarında, Kandıra Kovanağzı ve Bağırganlı’daki çadır kiralama yerleri ile Cebeci’deki çadır ve karavan kiralama yerinde, vatandaşlar kendi getirecekleri çadır ve karavanları ile bu alanlardan günlük 30 TL ücret karşılığı yararlanabilecek.