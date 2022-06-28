28 Haz 2022 - 09:33- Ekonomi G: 28 Haz 2022 - 09:37

Motorinde büyük indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geliyor.
Motorinde büyük indirim mask

Son aylarda gelen büyük zamlarla fiyatı hızla artan motorinde bugün indirim var. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 50 kuruş düşecek.

Benzin fiyatında ise değişim olmayacak.

24 Haziran Cuma günü 17,37 olan Merkez Bankası’nın gösterge dolar/TL kuru, dün 16,67 seviyesindeydi. BDDK’nın TL ticari kredilere döviz sınırlaması getirmesiyle döviz kurları düşmüştü.

28 Haz 2022 - 09:33 - Ekonomi

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