Motorinde büyük indirim

Son aylarda gelen büyük zamlarla fiyatı hızla artan motorinde bugün indirim var. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 50 kuruş düşecek.

Benzin fiyatında ise değişim olmayacak.

24 Haziran Cuma günü 17,37 olan Merkez Bankası’nın gösterge dolar/TL kuru, dün 16,67 seviyesindeydi. BDDK’nın TL ticari kredilere döviz sınırlaması getirmesiyle döviz kurları düşmüştü.