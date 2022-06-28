Eyüpspor, Eze’yi transfer etti

Geride bıraktığımız sezon Play-Off’larda İstanbulspor’a elenen Eyüpspor yeni sezon önce transferde hız kesmiyor. Belediye Derincespor’dan çok önemli bir futbolcuyu Melih İnan’ı renklerine bağlayan İstanbul temsilcisi geçen sezonun flaş golcüsü Emeka Eze ile de anlaştı. Sturm Graz ve ülkemizde de Adanaspor’da forma giyen Eze son sezon 30 maçta 16 gol attı, 4 de asist yaptı. Son derece güçlü, yıpratıcı bir golcü olan Eze, Süper Lig’den de 4 takım transfer etmek istiyordu. Keçiörengücü geçen sezon Eze’nin 110 Bin Euro’ya oynatmıştı. 26 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesi değerini 3’e katladı.