Tayfun Aydoğan sesleri

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları ısınmaya başladı. Tüm bölgeler için nitelikli futbolcuları bünyesine katmak isteyen yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Fırat Gül özellikle 8 numara pozisyonu için belirlediği isimlere hassas bakıyor. Gül’ün raporunda son olarak Tuzlaspor’da forma giyen etkili orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan’ın ön sırada yer aldığı öğrenildi.

ÇOK İSTİKRARLI BİR FUTBOLCU

Geçen sezon Tuzlaspor forması ile 29 lig maçında forma giyen ve 3 gol atan Tayfun direkt 8 numara pozisyonunda oynuyor. 26 yaşında olmasına karşın hayli istikrarlı bir futbolcu olan Tayfun 2 sezon önce Menemen ekibi ile 34, yine aynı takımla 3 sezon önce de 30 lig maçında sahaya çıktı. Üçüncü bölgede oldukça hareketli, hırslı ve mücadeleci bir futbolcu olan Tayfun, servisleri ve duran toplardaki etkinliği ile de dikkat çekiyor.