28 Haz 2022 - 10:08- Spor G: 28 Haz 2022 - 10:09

Tayfun Aydoğan sesleri
Tayfun Aydoğan sesleri mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları ısınmaya başladı. Tüm bölgeler için nitelikli futbolcuları bünyesine katmak isteyen yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Fırat Gül özellikle 8 numara pozisyonu için belirlediği isimlere hassas bakıyor. Gül’ün raporunda son olarak Tuzlaspor’da forma giyen etkili orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan’ın ön sırada yer aldığı öğrenildi.

ÇOK İSTİKRARLI BİR FUTBOLCU

Geçen sezon Tuzlaspor forması ile 29 lig maçında forma giyen ve 3 gol atan Tayfun direkt 8 numara pozisyonunda oynuyor. 26 yaşında olmasına karşın hayli istikrarlı bir futbolcu olan Tayfun 2 sezon önce Menemen ekibi ile 34, yine aynı takımla 3 sezon önce de 30 lig maçında sahaya çıktı. Üçüncü bölgede oldukça hareketli, hırslı ve mücadeleci bir futbolcu olan Tayfun, servisleri ve duran toplardaki etkinliği ile de dikkat çekiyor.

28 Haz 2022 - 10:08 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.359.888 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda finalistler belli oldu mask
Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda finalistler belli oldu
Tayfun Aydoğan sesleri mask
Tayfun Aydoğan sesleri
Eyüpspor, Eze’yi transfer etti mask
Eyüpspor, Eze’yi transfer etti
Atlı Spor’da kahvaltılı toplantı bugün mask
Atlı Spor’da kahvaltılı toplantı bugün
Veteran / Olgunlar Futbol Turnuvası sona yaklaşıyor mask
Veteran / Olgunlar Futbol Turnuvası sona yaklaşıyor
Derincespor kadın futbolunda da var mask
Derincespor kadın futbolunda da var
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL