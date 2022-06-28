İzmit’in kurtuluşu için pedallara basıldı

İzmit Belediyesi bu hafta İzmit’in kurtuluşu için pedal çevirdi. Yahya Kaptan Mahallesi’nden hareket eden sporcular Köseköy rotasına doğru yön verdi. Bisiklet tutkunları pazar gününe çok daha enerjik ve keyifli başlarken İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı.