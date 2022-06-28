28 Haz 2022 - 10:09- Gündem G: 28 Haz 2022 - 10:11

İzmit’in kurtuluşu için pedallara basıldı
İzmit’in kurtuluşu için pedallara basıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi bu hafta İzmit’in kurtuluşu için pedal çevirdi. Yahya Kaptan Mahallesi’nden hareket eden sporcular Köseköy rotasına doğru yön verdi. Bisiklet tutkunları pazar gününe çok daha enerjik ve keyifli başlarken İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı.

28 Haz 2022 - 10:09 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.359.888 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet: Kurtuluşumuz kutlu olsun! mask
Başkan Hürriyet: Kurtuluşumuz kutlu olsun!
‘İyi ki açmışız’ dediğimiz YADEV’de çocuklar harikalar yaratıyor mask
‘İyi ki açmışız’ dediğimiz YADEV’de çocuklar harikalar yaratıyor
Kocaeli Lojistik Çalıştayı’nda ulaşım ve lojistik ele alınacak mask
Kocaeli Lojistik Çalıştayı’nda ulaşım ve lojistik ele alınacak
İzmit’in kurtuluşu için pedallara basıldı mask
İzmit’in kurtuluşu için pedallara basıldı
İzmit Kitap Günleri ile kentte edebiyat dolu üç gün yaşandı mask
İzmit Kitap Günleri ile kentte edebiyat dolu üç gün yaşandı
Büyükakın’dan Howon’a ziyaret mask
Büyükakın’dan Howon’a ziyaret
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL