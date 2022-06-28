28 Haz 2022 - 10:16- Asayiş G: 28 Haz 2022 - 10:23

Kanlı infazın cinayet şüphelileri tutuklandı

Gebze ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kanlı infazın cinayet şüphelileri tutuklandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.T'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi olayının zanlıları G.T. ve K.T. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

28 Haz 2022 - 10:16 - Asayiş

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