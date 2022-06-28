28 Haz 2022 - 10:46- Gündem G: 28 Haz 2022 - 10:48

‘İyi ki açmışız’ dediğimiz YADEV’de çocuklar harikalar yaratıyor

İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yaşam Destek Evi’nden faydalanan özel gereksinimli çocuklar İzmit’in kurtuluşu sebebiyle duygu dolu çalışmalar yaptılar
‘İyi ki açmışız’ dediğimiz YADEV’de çocuklar harikalar yaratıyor mask
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yaşam Destek Evi’nde (YADEV) özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Engellilik alanında duyulan ihtiyaçların karşılandığı, özel gereksinimli çocukların oyun ve rehabilitasyon programlarıyla yaşam kalitelerinin ve özgüvenlerinin arttığı YADEV’de çocuklar İzmit’in kurtuluşu sebebiyle duygu dolu çalışmalara imza attılar. 

28 HAZİRAN’I KUTLADILAR

Yaşama Destek Evi’nden faydalanan özel gereksinimli çocuklar İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyor. 101’inci yıla özel olarak hazırladıkları 28 Haziran köşesi ile duygu dolu çalışmalara imza atan çocuklar, ‘YADEV’ iyi ki hayata geçirmişiz dedirtti.
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28 Haz 2022 - 10:46 - Gündem

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