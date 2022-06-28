‘İyi ki açmışız’ dediğimiz YADEV’de çocuklar harikalar yaratıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yaşam Destek Evi’nde (YADEV) özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Engellilik alanında duyulan ihtiyaçların karşılandığı, özel gereksinimli çocukların oyun ve rehabilitasyon programlarıyla yaşam kalitelerinin ve özgüvenlerinin arttığı YADEV’de çocuklar İzmit’in kurtuluşu sebebiyle duygu dolu çalışmalara imza attılar.
28 HAZİRAN’I KUTLADILAR
Yaşama Destek Evi’nden faydalanan özel gereksinimli çocuklar İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyor. 101’inci yıla özel olarak hazırladıkları 28 Haziran köşesi ile duygu dolu çalışmalara imza atan çocuklar, ‘YADEV’ iyi ki hayata geçirmişiz dedirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.