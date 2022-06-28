28 Haz 2022 - 10:47- Spor G: 28 Haz 2022 - 10:49

Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda finalistler belli oldu

İzmit Belediyesinin Kocaelispor’un efsane ismi Kamuran Akşar anısına düzenlediği futbol turnuvasında yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından finale çıkan ekipler belli oldu
Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda finalistler belli oldu mask

İzmit’te bulunan futbol kulüplerinin U11 takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne olan İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda finale çıkan iki takım belli oldu. Cephanelik Spor Tesisleri’nde oynanan yarı final mücadelelerin ilkinde Kocaelispor, rakibi 41 İzmit FK ekibini 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk finalist oldu.

FİNAL YARIN SAAT 11.30’DA

Günün diğer yarı final karşılaşmasında Marmara FK’yı tek golle geçen Yeşilovaspor, finalde Kocaelispor’un rakibi oldu. Birbirinden güçlü takımların yer aldığı organizasyonda adlarını finale yazdıran iki takım, yarın saat 11.30’da Cephanelik Spor Tesisleri’nde şampiyonluk maçına çıkacak. Bu maçın hemen öncesinde saat 10.45’te ise 41 İzmit FK ile Marmara FK arasında üçüncülük müsabakası oynanacak.

28 Haz 2022 - 10:47 - Spor

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