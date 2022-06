PepsiCo Türkiye IT Direktörlüğü Görevine Serkan Yılmaz Atandı

PepsiCo Türkiye; “Geleceğin İş Birimleri” yapısına uyum sağlamak üzere liderlik yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda; daha önce IT Satış, Data & Dijital Ürün Lideri olan Serkan Yılmaz, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Türkiye IT Direktörü olarak atandı. Yılmaz, global ve sektör IT ekipleriyle yakın çalışarak, Türkiye’nin IT ajandasına liderlik edecek.

PepsiCo ailesine 2007 yılında katılan Serkan Yılmaz, IT organizasyonunda birçok farklı görevde bulundu. Teknoloji ve Operasyon ekiplerinin yönetiminin yanı sıra Oracle ERP platformunun tekilleştirilmesi projesi başta olmak üzere birçok projenin yönetimini üstlenen Yılmaz, IT strateji ve transformasyonlarının planlanması ve hayata geçirilmesinde ve şirket çapındaki kaynakların verimli kullanılması adına “Proje önceliklendirme süreçleri”nin olgunlaştırılmasında önemli katkılar sağladı. Daha sonra Avrupa IT organizasyonunda tüm Avrupa için Strateji ve Transformasyon görevinde bulunan Yılmaz, son olarak Türkiye Satış, Veri ve Dijitalleşme ajandasını yönetiyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yılmaz, PepsiCo’ya katılmadan önce Mey İçki, JTI ve Total Oil (ELF) şirketlerinin IT bölümlerinde farklı pozisyonlarda görev almıştı.