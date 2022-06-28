28 Haz 2022 - 10:52- Gündem G: 28 Haz 2022 - 10:53

Akçaray’da yaz sefer saati uygulaması

UlaşımPark yaz uygulamasıyla tramvay seferlerini 01:30’a kadar uzattı. Plaj yolundan 01:30’da kalkacak son sefer 02:00’de otogar istasyonuna ulaşacak
Akçaray’da yaz sefer saati uygulaması mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tramvay seferlerinde değişikliğe gitti. Yaz sefer saati uygulaması kapsamında gece 01:30’a kadar uzayan seferlerle vatandaşlar gece geç saatlere kadar seyahat edebilecek. Akçaray tramvayı bugün itibarıyla yaz sefer saatlerine geçti. 20 km’lik hat boyunca 18 tramvayla hizmet sağlayan Akçaray gece 01:30’da plaj yolundan hareket ederek son seferini gerçekleştirecek.

TRAMVAY’DA YAZ SEFER SAATLERİ

Akçaray, hafta içi sabah otogar kalkışlı ilk seferini 05:50’de gece son seferini 01:00’da gerçekleştirecek. Plaj yolu istasyonundan ise ilk seferini 06:25’te yapıp, 01:30’da son seferini gerçekleştirecek. Pazar günü ise otogar kalkışlı ilk seferini 06:00’da gerçekleştirip, son seferini 00:30’da yapacak. Plaj yolu ilk seferini 06:30’da, son seferini 01:00’da gerçekleştirecek. Sefer aralıkları pik (yoğun) saatlerde 5 dakikada bir sağlanacak. Akçaray, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

28 Haz 2022 - 10:52 - Gündem

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