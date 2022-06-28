Akçaray’da yaz sefer saati uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tramvay seferlerinde değişikliğe gitti. Yaz sefer saati uygulaması kapsamında gece 01:30’a kadar uzayan seferlerle vatandaşlar gece geç saatlere kadar seyahat edebilecek. Akçaray tramvayı bugün itibarıyla yaz sefer saatlerine geçti. 20 km’lik hat boyunca 18 tramvayla hizmet sağlayan Akçaray gece 01:30’da plaj yolundan hareket ederek son seferini gerçekleştirecek.
TRAMVAY’DA YAZ SEFER SAATLERİ
Akçaray, hafta içi sabah otogar kalkışlı ilk seferini 05:50’de gece son seferini 01:00’da gerçekleştirecek. Plaj yolu istasyonundan ise ilk seferini 06:25’te yapıp, 01:30’da son seferini gerçekleştirecek. Pazar günü ise otogar kalkışlı ilk seferini 06:00’da gerçekleştirip, son seferini 00:30’da yapacak. Plaj yolu ilk seferini 06:30’da, son seferini 01:00’da gerçekleştirecek. Sefer aralıkları pik (yoğun) saatlerde 5 dakikada bir sağlanacak. Akçaray, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.