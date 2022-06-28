Küçük Ekiplerin Yeni Tercihi: Hazır Ofisler

Hazır Ofis Nedir?

Hazır ofis şirket sahibi birçok insanın ilgisini çeken bir konu. Bu çok normal çünkü hazır ofisler müşterilerine birçok kolaylık vaad ediyor. Hazır ofis nedir diye soracak olursanız hazır ofis, ofis çözümü sağlayıcıları tarafından önceden hazırlanmış, müşterilerine üyelik modeli ile kiralama fırsatı sunan hazır çalışma alanlarıdır. Hazır ofis kiraladığınınızda ofisin fiziki sorumluluğu hazır ofis hizmetini sunan şirkete aittir. Sizin hiçbir şeyi düşünmeniz gerekmez. Ofisin bütün masrafları sizin üyelik için ödediğiniz fiyata dahildir. Size uygun hazır ofisi seçersiniz ve kullanmaya başlarsınız. Hazır ofisler çok cazip bir seçenek olmakla beraber özellikle küçük ekipler tarafından tercih ediliyor. CoBaC Workspace Kurucu Ortağı Yıldız Doğan Gürcüoğlu bu yazımızda hazır ofislerin neden özellikle küçük ekipler için cazip olduğunu anlattı.

Küçük değil, Karlı!

Küçük işletmeler ve küçük ekiplerin ihtiyaçları kısıtlıdır. Çok fazla departmana ve çok fazla ofise ihtiyaç duymazlar. Ofis ihtiyaçları da olabildiğince standarttır diyebiliriz. Sadece dilediklerinde çalışabilecekleri belki toplantı yapabilecekleri bir alana ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple hazır ofis küçük ekipler için çok iyi bir seçenektir. Hazır ofis üyeliklerinde ofisin bakım sorumluluğu hazır ofis sağlayıcısı üzerindedir. Bunun anlamı şudur, siz üye olarak ofisin masraflarından ve bakımından sorumlu olmazsınız. Üyelik paketiniz içinde faturalar ve eşyalar gibi bütün masraflar dahildir. Temizlik için eleman tutmanız gerekmez, kargolarınız ofis tarafından karşılanır, ekstra masraf olmadan fiber hızda internet kulanırsınız, elinizin altında devamlı hazır bir fotokopi cihazı olur… Tek bir fiyata ofis sağlayıcısının ortak çalışma alanında kiraladığınız hazır ofis üyeliği ile her şeyi halledersiniz. Bu sorumluluklardan kurtulmak para tasarrufu sağladığı gibi size zaman tasarrufu da sağlar. Bunlarla uğraşmadığınız için işinize daha iyi odaklanabilirsiniz. Hazır ofisler aynı zamanda küçük işletmeleri büyük yatırımlardan kurtardığı için rahatça büyüme imkanı sunar. Hazır ofis kullandığınızda ofis tutmanın masrafından ve ayak bağından kurtulursunuz. İşinizi büyütmeye ayırdığınız sermaye ile işinizi büyüttüğünüzde kolayca ihtiyacınıza uygun daha büyük bir hazır ofise geçebilirsiniz.

Bu şirket olarak özgürce hareket etmenizi sağlar. Hazır ofisler genelde büyük hazır ofis sağlayıcılarının kompleksleri içinde bulunduğu için hazır ofis kiralamak size network imkanı da sunar. Küçük ekipler ile büyük kurumsal ilişkiler kurmak zor olabilmektedir. Ama diğer üyeler ile kuracağınız bağlar işiniz için ileride yeni kapılar açacaktır.

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