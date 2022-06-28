28 Haz 2022 - 11:01- Gündem G: 28 Haz 2022 - 11:03

Sevdiği kadın ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Meksikalı pilot Hugo Gutiérrez, sevdiği kadın ile evlenebilmek için İslam dinini öğrenerek kendi isteğiyle Müslüman oldu.
Sevdiği kadın ile evlenebilmek için Müslüman oldu mask
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Kuveyt'te tanışan Hugo Gutiérrez ve Rwan El Bakry evlenmeye karar verdi. Çift, Rwan El Bakry'in ailesinin Kocaeli'de yaşaması üzerine İzmit'e geldi. Sevdiği kadınla hayatını birleştirmek isteyen Gutiérrez, örf ve geleneklerini öğrenmesinin yanı sıra, İslam dinini de öğrenerek kendi isteğiyle Müslüman oldu. İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı eşliğinde Kelime-i Şehadet getiren Meksikalı pilot Hugo Gutiérrez, şahitler huzurunda Müslüman oldu. Müftü Şavlı tarafından Hugo Gutiérrez’e Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Şavlı, "Müslüman olduğu için kardeşimiz oldu ve sarılacağız" diyerek Hugo Gutiérrez’e sarıldı.

"Eşim benimle evlenebilmek için Müslüman oldu"

Ailesi için eşinin Müslüman olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Rwan El Bakry, "Biz eşimle Kuveyt’te tanıştık. Eşim benimle evlenebilmek için Müslüman oldu ve nikahımız kıyıldı. Resmi nikahımız 3 hafta sonra Meksika'da olacak" dedi.

28 Haz 2022 - 11:01 - Gündem

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