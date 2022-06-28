Yeni Cuma Parkı’nda söküm işlemleri tamamlandı

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Cuma Parkı Çevre Düzenlemesi Ve Kafe Yenilemesi Yapım İşi kapsamında park alanında söküm işlemlerinin tamamlandığı görüldü. Altyapı düzenlemelerinin yapılmasının ardından yapım işine geçilecek. Gazetemize açıklama yapan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen çalışmaların sıkıntısız ilerlediğini belirterek, “Bu çalışmalar yapılırken yaz sezonu olmasından dolayı insanların ayağını kesmeyelim dedik” ifadelerine yer verdi.

İzmit Belediyesi tarafından İzmit’in göbeğinde bulunan Yeni Cuma Parkı için çalışmalar Mayıs ayı itibariyle başlamıştı. 2 milyon 828 bin 22 TL 71 kuruş bedelli İstanbul firması Abdurrahman Akın Kılıç İlkin İnşaat Mimarlık ve Restorasyon Hizmetleri tarafından ihale 9 Mayıs 2022 tarihinde açık ihale yapılan ihaleyi kazanmıştı. İşin süresi ise 150 gün olarak belirlendi. Proje kapsamında 4 bin 200 metrekare toplam alan içerisinde 1600 metrekare yeşil alan, 2 bin 320 metrekare sert zemin, 15 metrekare özel tasarım konteyner ve çeşitli saha işleri yapılacağı duyuruldu.

SÖKÜM İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Park alanı içerisinde söküm işlemlerinin tamamlandığı görülürken kamyonlar ile toprakların taşındığı görüldü. Altyapı çalışmalarının yapıldığı parkta alan düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından yapım işine geçileceği öğrenildi. Parkın tamamlanmasının ardından kafe için yenileme çalışmalarının başlaması bekleniyor.

“İNSANLARIN AYAĞINI KESMEYELİM DEDİK”

Gazetemize süreci anlatan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Söküm işlemleri tamamlandı. Şu anda hafriyat işlemleri devam ediyor. Zemin tesviye işlemleri yapılıyor. Sonrasında yavaş yavaş üst yapıya geçilecek. Kafe de projemizin içerisinde. Şu anda faaliyete devam ediyor. Bu çalışmalar yapılırken yaz sezonu olmasından dolayı insanların ayağını kesmeyelim dedik. 5 ay kapalı kalmasın 2 ay kapalı kalsın gibi düşündük. Olabildiğince açık tutmaya çalışıyoruz. Proje sorunsuz, sıkıntısız ilerliyor” dedi.