Aranan 19 şüpheli polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kasten yaralama ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arası değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.