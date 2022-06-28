Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kasten yaralama ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arası değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
28 Haz 2022 - 11:51- Gündem Güncelleme: 28 Haz 2022 - 11:53
Aranan 19 şüpheli polise yakalandı
Kocaeli’de daha önce işledikleri çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı çıkartılan ve aralarında 1 ile 12 yıl arası değişen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 19 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.