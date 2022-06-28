28 Haz 2022 - 11:51- Gündem G: 28 Haz 2022 - 11:53

Aranan 19 şüpheli polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işledikleri çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı çıkartılan ve aralarında 1 ile 12 yıl arası değişen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 19 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan 19 şüpheli polise yakalandı mask
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kasten yaralama ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arası değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

28 Haz 2022 - 11:51 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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