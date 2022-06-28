Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde yıkım tamamlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin yıkılmasına karar vermişti. Karar sonrası mart ayında yapılan ihalede Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Namık Kemal Anadolu Lisesi yıkım işi ihalesini Gökalp İnşaat kazanmıştı.

YENİ OKUL BİNASI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada çatı, cam, pencere, parmaklık, korkuluk vb. yapılar sökülürken daha sonra iş makineleri yapıları blok blok yıktı. Az bir inşaat kısmının kaldığı alanda binanın yıkımından kalan molozların toplanmasının ardından yeni okul binası için ihaleye çıkılması bekleniyor.