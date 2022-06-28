Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde yıkım tamamlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin yıkılmasına karar vermişti. Karar sonrası mart ayında yapılan ihalede Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Namık Kemal Anadolu Lisesi yıkım işi ihalesini Gökalp İnşaat kazanmıştı.
YENİ OKUL BİNASI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK
Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada çatı, cam, pencere, parmaklık, korkuluk vb. yapılar sökülürken daha sonra iş makineleri yapıları blok blok yıktı. Az bir inşaat kısmının kaldığı alanda binanın yıkımından kalan molozların toplanmasının ardından yeni okul binası için ihaleye çıkılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.