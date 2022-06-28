Kütük: Stokçuluğu önlemek için ürüne fiyat etiketi konmalı

Gıda sektöründeki önüne geçilemeyen fiyat artışları, tüketici kadar küçük esnafı da olumsuz etkiliyor. Fiyat artışlarının bir diğer nedeninin de stokçuluk olduğunu belirten Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, stokçuluğun önüne geçilmesi için fabrikasyon fiyat etiketi uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

4 BİN BAKKAL ZOR DURUMDA

Oda Başkanı Bayram Kütük yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yüzde 10 ile 25 arasında bir kar marjı var, bu rakamın içerisinde birde vergi ödemesi bulunuyor. Kira ve enerji maliyetleri arttı. Mesela dondurma satmasanız olmuyor, satsanız enerji gideriniz artıyor. Bize üye 1700’e yakın bakkal ve büfe bulunuyor. Derince, Gölcük ve Gebze’de de bakkallar odası var. Bize bağlı olan ilçeler, İzmit, Kartepe ve Başiskele… İl genelinde ise bakkal ve büfe sayısı 4 binin üzerinde. Şu an tümü güçlükle ayakta duruyor.

İŞİ GÜCÜ OLMAYAN BAKKAL AÇIYOR

2014’te seçildiğimde odanın 1200 üyesi vardı. 400-500 artış oldu. Biri kapatıyor, ikisi açıyor, ikisi kapatıyor üçü açıyor. Kapatan da çok açan ondan daha çok. Türkiye genelinde de en çok sicile kayıtlı olan bakkallar… Emeklisin ya da yapacak işin yok, gidiyor bir dükkan tutup bakkal açıyor ve 6 ay sonra kapatıyor. Kolay gibi görünüyor, ama bu iş kolay bir iş değil. Ustalık, kalfalık gibi bir yaptırımı da yok isteyen açabiliyor.

ZAMLAR KAÇAĞA YÖNLENDİRİYOR

Tekel bayilerinin durumu iyi onu kullanan fiyatına da bakmıyor. Ama zamlandıkça da ihsanlar kaçağa yönleniyor. Sigaraya ÖTV zammı yapıldı henüz uygulanmadı. O da başladığı zaman kaçak tütüne ve kaçak alkole eğilim artarak devam edecek. Çünkü bunları kullanan insanları vazgeçiremiyorsunuz.

BU ÜRÜNLER OLMASA BATARDIK

Bizim sektörümüzde zaten 8-10 kalem ürün olmasın bakkal kalmaz. Ekmek, yumurta, sigara, yoğurt cips, kola ve abur cubur kalemi gibi. Bu ürünler olmasa memlekette bakkal kalmaz. Zincir marketlerin sigara satmaması, ekmek satmaması, belli saatlerde açık kalması ve gıda harici ürün satmaması çok önemli. Ne bulsalar satıyorlar.

FİŞİNİZİ KONTROL EDİN

Bir tane ucuz ürün buluyor, her mağazaya birer tane veriyor, bunun reklamı yapılıyor. O bir tane ürünü de alacak kişi belli. Adam mağazaya giriyor ortada ürün yok. Gramaj oyunları da var kasada değişen fiyatlarda var. Tüketici raf fiyatlarının fotoğrafını çeksin eve gidince de fişi mutlaka kontrol etsin. En az 15-20 lira fazla çıkar.

STOKÇULUK SORUNU

Toplanıcılar süper marketlere yaptığı ıskontoları bakkala uygulamıyor. Biz bir koli alıyorsak onlar 12 bin koli alıyorlar. Bu yüzden de bakkalla market fiyatı farklılaşıyor. Ama ana kalem 10-15 ürünün üzerine parkende satış fiyatı konsa, bakkalda ürünün üzerindeki fiyattan satış yapabilecek markette. Ve bu bir adalet getirecek. Ayraca bu yolla stokçuluğunda önüne geçilecek. Ürün toplayıp zam gelince satanların önü kesilecek. O zaman stokçu kalmaz.

TURGUT ÖZAL TAKTİĞİ

Mesela 5 kiloluk yağın üzerine 195 TL parkende satış fiyatı konsa, bakkalın yüzde 5’lik ya da 10’lun karıda bunun içerisinde olsa adaletli bir sistem gelmiş olur. Böylece stokçulukta son bulur. 1990’lı yıllarda Turgut Özal Başbakan iken sigaraya zam gelecekti. Millet evini arabasını sattı ve sigaraya yatırdı. Özal bu stokçuluğa engel olmak için TEKEL’e ‘zamlı sigaralara etiket vuracaksın. Etiketsiz olanlar ise eski fiyatından satılacak’ diye talimat verdi. Böylelikle herkesin elindeki stok sigaralar patladı. Benzer çalışmalar yapmamız gerekiyor.

SÜTAŞ ÇOK BAŞARILI

Ürün fiyat etiketi uygulamasını yapan SÜTAŞ, çok başarılı. Tadım da yapıyor aynısını. SÜTAŞ, yoğurdunun üzerine fiyatını basıyor, o yoğurt bitene kadar o paraya satılıyor. Böylelikle eski ürünü yeni fiyattan satamıyorsunuz. Çözüm ortada… Küçük esnafı en iyi kollayan SÜTAŞ fabrikasıdır. SÜTAŞ’ınfiyatsız ürünleri var. Bu ürünler zincir marketlerde çok daha pahalı satılıyor…” dedi.